Laura Tobón se disfrazó con su hijo y esposo: ella fue villana y el niño, el héroe

Por lo mismo, la familia Rodríguez Tobón decidió disfrazarse de los personajes de ese cómic y, aunque el protagonista era Lucca —el hijo de la pareja — con su disfraz de Batman, Laura y Álvaro también se robaron miradas.

La también empresaria se visitó del Guasón (conocido por muchos como Jóker), para lo que utilizó una peluca de cabello largo, con ondas en la parte inferior, y color verde, y un traje idéntico al que lleva el villano de Batman. Asimismo, se pintó la cara de color blanco y los labios de rojos para terminar de personificarse.

Álvaro Rodríguez, por su parte personificó a Robin, el fiel compañero de Batman, mientras que el niño fue el héroe principal. La familia hizo todo un ‘performance’ y posó para una sesión de fotos, que compartió la presentadora a través de su cuenta de Instagram.

“Why so serious ? 🤡 obvioooo la familia tenía que seguirle la obsesión de Batman a Lucca para Halloween 🎃🤣🤣”, escribió la bogotana.



Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar y varios famosos manifestaron en los comentarios los encantados que quedaron con los disfraces, en especial con el de Lucca, que lució muy tierno con abdominales marcados y su mascara del ‘Caballero de la noche’.



A qué se dedica el esposo de Laura Tobón, presentadora de Caracol Televisión

Álvaro Rodríguez Ferrero es economista de profesión, formado en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y cuenta con una maestría en economía y logística cursada en los Países Bajos. Ese conocimiento especializado lo llevó a asumir cargos de liderazgo, entre los cuales destaca su rol como presidente ejecutivo del grupo Ventura Group, una empresa relevante en el sector logístico de Colombia. Además, ha sido cofundador de compañías como Innside, Comfy y Stive, lo que denota su inclinación hacia el emprendimiento y la diversificación de negocios.

Más allá de la actividad operativa habitual del mundo empresarial, Rodríguez también ha incursionado en el ámbito mediático como uno de los inversionistas del programa 'Shark Tank Colombia', donde su participación le permitió acercarse a innovadores, 'startups' y proyectos emergentes con enfoque en emprendimiento.

Aunque gran parte de su trayectoria ha transcurrido tras bambalinas, su vida personal pasó recientemente al primer plano cuando reveló abiertamente que había sido diagnosticado con depresión tras un periodo de conflictos personales y transformación emocional. Laura Tobón ha valorado públicamente la valentía de su esposo al hablar de su problema.