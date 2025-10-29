En vivo
Hilos de vida
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Laura Tobón se disfrazó con su hijo y esposo: ella fue villana y el niño, el héroe

Laura Tobón se disfrazó con su hijo y esposo: ella fue villana y el niño, el héroe

La presentadora y modelo bogotana aseguró que ella y su marido, el empresario Álvaro Rodríguez, querían seguir los deseos de su primogénito, que está “obsesionado” con Batman.

Publicidad

Publicidad

Publicidad