Mamá de Manuela le lanzó pulla a Mencho por salvarse de la Muerte: "Me picaron la lengua"

La atleta crossfit visitó el set de 'Día a Día' para hablar de los momentos más polémicos que protagonizó en el reality de los colombianos a propósito de su eliminación, así como también para opinar acerca de lo que ocurrió en el más reciente capítulo de la producción en el que quedaron eliminados Valentina y Eleazar.

La joven fue sorprendida por Margarita, su mamá, quien no pudo contener las lágrimas al verla en vivo y en directo, por lo que aprovechó para expresarle lo orgullosa que se siente por el desempeño que tuvo en el terreno de juego y lo fiel que fue a ella misma en la competencia.

¿A la mamá de Manuela no les cae bien Yudisa y Mencho, del 'Desafío'?

Durante el encuentro, la mujer fue interrogada sobre el comportamiento de Yudisa en el programa, así que contestó que justo en este momento no es de sus favoritas.

"Me parece que ella empezó mostrándose como una niña muy sumisa, muy timidita a pesar de que llegó con su deporte y todo, pero la he visto cómo mira de feo. Sus gestos son como de desprecio hacia sus compañeros, mira como con odio y eso se ve muy feo", mencionó.

Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue cuando trajeron a colación a Mencho, pues la señora cuestionó el rendimiento de la Súper Humana en las pistas y hasta señaló que no entiende cómo logró superar el Box Negro, en el que se enfrentó a la girardoteña durante el capítulo 82.

"Yo no sé qué hace ahí Mencho, ¿cómo sale Valentina y se queda Mencho? Pero para algo la tendrá Dios ahí (...) Me picaron la lengua", dijo.

Este comentario causó gracia en los presentadores, de manera que Carolina Cruz intervino para resaltar que justamente el matutino creó un espacio para que tanto ella como Catalina Gómez, Carlos Calero, Carolina Soto e Iván Lalinde que estará ausente del programa unos días opinen libremente sobre lo que ocurrió en el exitoso formato.

