Padre Chucho sufrió ataque con balas: le dispararon al carro en el que iba

El sacerdote colombiano, famoso en Colombia por su extensa carrera dedicada al servicio, vivió recientemente momentos de terror al sufrir un intento de robo en Ecuador. El padre se encontraba en la carretera ubicada entre Guayaquil y Quevedo, más específicamente en la zona de Balzar, cuando de pronto fue abordado violentamente.

Según lo expresado en diálogo con Noticias Caracol, se encontraba con otro sacerdote y el conductor del vehículo. Los tres salieron ilesos del ataque de seis delincuentes que los abordaron con la intención de robarlos y presuntamente secuestrarlos; sin embargo, se llevaron un gran susto al ver que los estaban atacando con armas de fuego.

“Pasamos una noche muy difícil con este incidente. Son personas de delincuencia que secuestran y nos encerraron en la camioneta; seis personas bajaron disparándonos y Dios nos ayudó. Yo creo en Dios, pero hoy veo que hay una coraza, era como una coraza de hierro, porque yo veía las balas de frente para nosotros y no nos impactó ninguna. Pudimos con la ayuda de Dios salir”, comentó para el noticiero.

Afortunadamente, los involucrados lograron escapar con vida y buscaron refugio en el peaje más cercano. Después de este incidente, el sacerdote recibió ayuda de las autoridades locales, pues lo escoltaron hasta Guayaquil, donde finalmente tomó un vuelo de regreso a Colombia.

Esta no es la primera vez que el padre se ve involucrado en una situación de este tipo, pues en 2024 quedó atrapado en Israel junto con un grupo de cien feligreses debido a que estalló la guerra en el Medio Oriente. En medio de los ataques, tuvo que buscar la forma de retornar al país sano y salvo, situación que se convirtió en noticia nacional.

Además, recientemente se dio a conocer que la iglesia que dirige en el suroccidente de Bogotá, más específicamente en Castilla, también sufrió dos robos que dejó grandes pérdidas. Según contó, alcanzaron a quitarles cerca de 60 millones de pesos.

Orjuela aseguró que estaban evaluando la posibilidad de contratar seguridad y se mostró indignado de que los delincuentes no tengan un poco más de respeto por la casa de Dios.

