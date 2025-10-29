En vivo
La Venganza
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Deuda de actor de 'Pasión de Gavilanes'

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI

Eleazar, del 'Desafío', juzgó a Rosa (La Elegida) y la culpó por ponerlo en riesgo: “No pensó”

¿Del amor al odio hay un paso? Pese a que disfrutaron de una velada especial en El Cubo de ditu, el Súper Humano criticó la estrategia que usó Rosa para intentar cumplir con la tarea de El Elegido.

