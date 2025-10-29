Eleazar, del 'Desafío', juzgó a Rosa (La Elegida) y la culpó por ponerlo en riesgo: “No pensó”

El coach de vida y Valentina se convirtieron en los más recientes eliminados del reality de los colombianos luego de competir en el terreno de juego contra Gio, Mencho y Rosa, respectivamente. Pese a que al salir del programa le dijo a Andrea Serna que estaba convencido de que su chaleco se pudo prevenir, el Súper Humano profundizó en el tema una vez ingresó a El Cubo de Eliminados donde los esperaban Camilo y Manuela.

Eleazar culpó a Rosa de su Chaleco de Sentencia en el 'Desafío'

"El chaleco mío literalmente me lo puso Rosa", explicó el competidor. Al ver que sus compañeros no entendía debido a la falta de contexto, se apresuró a explicar. Según contó, su compañera intentó cumplir con la tarea de mandar a Omega a Playa Baja perdiendo en el Desafío de Sentencia y Servicios; sin embargo, no logró su cometido debido a que Juan presentó una lesión en el dedo que posteriormente lo llevó a su eliminación.



Como los rosados ganaron esta prueba, la psicóloga tenía una última opción al perder el Desafío de Sentencia y Bienestar, pues quedarían con acceso limitado a la casa y ella podría infringir una norma. Aunque sí hizo algo para perder la competencia, no culminó con la tarea por miedo a que se agravara la situación del equipo.



Con la derrota, Gamma se quedó con la posibilidad de poner un Chaleco de Sentencia en Omega (para los hombres), razón por la cual Eleazar quedó en riesgo de eliminación.

"Entonces perdió el juego porque no definió y ella no hizo nada. Llegó el chaleco y me lo pusieron. O sea, un chaleco que ella misma me puso porque ella tenía que haber hecho la misión (...) Ella no pensó dos pasos adelante", comentó.

Finalmente, contó que Gio asumió el destino que inicialmente era de Juan (ir al Box Negro) y contó que le ganó en la definición, pues logró embocar las esferas mucho más rápido que él.

