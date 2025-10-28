Piqué y Shakira vendieron mansión y la compró jugador del Barcelona; esto habría pagado

La propiedad que durante más de una década fue el hogar para la cantante colombiana y su expareja sentimental, Gerard Piqué, por fin fue vendida, así lo dieron a conocer medios internacionales. El comprador fue un colega del astro del fútbol. Se trata de Lamine Yamal, la estrella del FC Barcelona que, a pesar de su corta edad, ha demostrado más preparación física que muchos adultos.

Cuánto costó la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona

La vivienda ubicada en Esplugues de Llobregat, Barcelona, está avaluada entre 11 y 14 millones de euros, que en moneda colombiana corresponderían a 49 mil y 62 mil millones de pesos. De acuerdo con la versión emitida por Adriana Dorronsoro en 20 minutos, ninguno de los dos famosos se presentó al proceso de compraventa debido a que no fue necesario. Fueron justamente sus abogados los encargados de llevar a cabo la negociación a feliz término después de tres meses.



La mansión se encuentra en un exclusivo y muy seguro lugar de Barcelona. Además, según El Español, cuenta con todo tipo de comodidades para que los propietarios puedan disfrutar de su tiempo libre, trabajen y realicen actividades en compañía de sus seres queridos.



En este sentido, posee espacios como piscina interior y exterior, gimnasio, spa, pista de pádel, cancha polideportiva, jardín, terrazas panorámicas, varias suites con baño privado, cine en casa, estudio de grabación para la colombiana, entre otros complejos.

Quién es Lamine Yamal, el comprador de la mansión de Shakira y Piqué

Conocido también entre el mundo deportivo como LY10 es un futbolista español nacido el 13 de julio de 2007, por lo que a la fecha (2025) tiene 18 años. Actualmente, se desempeña como delantero en el FC Barcelona, donde lleva el número 10 en la camiseta.

En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 38 millones de seguidores y, aunque trata de mantener sus redes enfocadas en su faceta profesional, ha ganado más popularidad gracias a su noviazgo con la cantante y compositora argentina Nicki Nicole, recordada por canciones como 'Una foto', 'Entre nosotros', 'Mamichula', 'Por las noches', 'Ella no es tuya', entre otros éxitos de la cultura latinoamericana.