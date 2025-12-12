Publicidad

Desafío Siglo XXI
Miryan quería que Gamma desapareciera
'Desafío'
Cuánta plata les dio Sofía y Kevyn a sus compañeros de Neos en el Desafío

En el ‘Desafío’, los capitanes de Neos, Sofía y Kevyn, sorprendieron a su equipo dejando un obsequio para cada participante antes de que se pusieran el nuevo uniforme. Al tomar sus prendas, todos quedaron impactados por el inesperado detalle.

El sustancioso regalo de Sofía y Kevyn para Neos en el 'Desafío': así reaccionaron todos

Cuando los participantes se iban a alistar con su nuevo uniforme, Sofía y Kevyn, los capitanes de Neos, le dejaron un pequeño regalo a cada uno. Cuando fueron cogiendo las prendas se impactaron.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 12 de dic, 2025
Thumbnail