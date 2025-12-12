El sustancioso regalo de Sofía y Kevyn para Neos en el 'Desafío': así reaccionaron todos

En el capítulo anterior, hubo el Desafío de Capitanes, en donde Sofía y Kevyn se coronaron como los ganadores. A raíz de esto, se llevaron más de $470 millones, que era la plata acumulada de todos los participantes del programa.



Cuál fue el regalo de Sofía y Kevyn para Neos

Debido a esto, los demás jugares reaccionaron a este hecho, porque no podían creer lo que había sucedido. Ahora bien, en este episodio 111 ocurre algo que sorprende aún más a los desafiantes. Precisamente, los capitanes de Neos quisieron tener un lindo gesto con su equipo nuevo.



Cuando los integrantes se estaban alistando para la prueba, ellos dos los llamaron y les contaron que les tenían un regalo. Encima de las camas tenían la ropa que iban a usar en su primera competencia, pero lo que no habían detallado era dentro de esta había un fajo de billetes que habían contado al comienzo.

Cuando a Leo se le cayó, ahí se dieron cuenta y Sofía les dijo que querían tener un gesto muy lindo con ellos. Posteriormente, entre todos se dan un abrazo y revelan que fueron $10 millones los que cada uno de ellos recibió.



Quiénes son los nuevos integrantes de Neos



Leo, Isa, Rata, Valentina, Deisy, Potro, Kevyn y Sofía

Por el momento, los integrantes de Gamma son los únicos que no tienen dinero. Por lo cual, van a dar lo mejor de ellos para así recuperar la plata. Tienen toda la actitud y la disposición para entregar el alma en la pista.

Si no te quieres perder de ningún momento importante del capítulo del Desafío, debes estar conectado para que te enteres de los mejores detalles. ¿Qué ocurrirá con Gamma y con Neos? No te despegues de la pantalla.

