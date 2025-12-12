Dos hombres cambian de equipo por Súper Poder que ganaron Zambrano y Miryan en el ‘Desafío’

En este capítulo del Desafío Siglo XXI, Zambrano y Miryan tuvieron que pensar muy bien a cuál pareja iban a cambiar. Andrea Serna les dio un tiempo para analizar muy bien la situación. Mientras esto sucedía, los demás solo pensaban lo que sucedería.

Kevyn y Julio cambian de equipo en el Desafío

Tras unos minutos después, Miryan confirmó que Kevyn iba a pasar a Gamma y Julio a Neos. Es decir, que sus duplas ahora serán Tina y Sofía, respectivamente. Frente a esta noticia, todos quedaron en shock, porque no imaginaron que otro cambio se realizara tras un día de haberse creado los equipos.

En cada una de las casas empezaron a despedir a los dos hombres, por su parte, Sofía se afectó por lo que escuchó, ya que se habían alineado muy bien con Kevyn, y ahora deberá conocer a otro compañero, para seguir en esta competencia. Por lo cual, Valentina la animó y le dijo que ella iba a llegar muy lejos sin importar con quién esté.

Por otra parte, Julio le afirmó a Tina que él sentía que eso iba a pasar y le preguntó que, si estaba contenta por lo ocurrido, y ella afirmó que sí lo estaba. Se dieron un fuerte abrazo para sellar esta etapa, en donde han competido juntos para poder llegar así a la final. Luego, Kevyn no dudó en pronunciarse.

“Yo siempre entro con la mejor actitud con todos, pero si veo que no me reciben de la misma manera, okey, hago de cuenta que no ha pasado nada. Yo vine a competir y vine solo”, indicó. Minutos después, Zambrano y Miryan llegaron a Gamma y le dio unas palabras a Julio.

“En este punto de vista, lo hago porque yo dije que iba a fortalecer Gamma de alguna manera. Hice esto, porque necesito que tú comiences a buscar tu forma de ser. Para que empieces a experimentar quién eres tú. Te hace falta esa sazón. Es un juego y no podemos tomarnos nada personal. O eran ellos, o somos nosotros. Busca el Julio que tienes por dentro”, puntualizó.

