Kevyn y Julio cambian de equipo en el Desafío: así quedaron conformadas las casas

Como Gamma ganó el Desafío Millonario, los capitanes, que en este caso son Zambrano y Miryan, obtuvieron un Súper Poder, el de que cambiar a dos parejas; por lo cual, los participantes quedaron en shock.

Dos hombres cambian de equipo por Súper Poder que ganaron Zambrano y Miryan en el ‘Desafío’

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 12 de dic, 2025
