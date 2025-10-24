En vivo
Tormenta de pasiones
Caracol TV  / Actualidad  / Shakira fue demandada por hombre de 80 años que creía que ella le decía “marido oficial”

Shakira fue demandada por hombre de 80 años que creía que ella le decía “marido oficial”

La artista fue acusada por un estadounidense por fraude e incumplimiento de contrato, pues aseguró que él le entregó más de 140.000 dólares para hacer conciertos y sacar un libro.

