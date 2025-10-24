Shakira fue demandada por hombre de 80 años que creía que ella le decía “marido oficial”

El insólito caso se presentó en una corte de Miami, en el que el demandante reclamaba más de 100 millones de dólares porque, supuestamente, la colombiana había incumplido un contrato firmado en 2023, para organizar conciertos y lanzar un libro juntos.

El adulto mayor, además, afirmaba que le dio dinero a la artista para cubrir gastos de hoteles, imprevistos médicos de su familia y hasta para una supuesta situación de emergencia, contó el paparazzi Jordi Martin en ‘El Gordo y la Flaca’.

El abogado del demandante presentó capturas de pantalla de publicaciones y mensajes e Facebook de una cuenta con el nombre de la colombiana, en el que lo llamaba “marido oficial”, “amor de mi vida” y “socio comercial”, agregó Telemundo Miami. Asimismo, dijo el paparazzi.



La demanda se presentó en marzo de 2025, y este jueves 23 de octubre un juez de Miami la desestimó en una audiencia en la que no estuvieron presentes ni el hombre de 80 años ni su representante legal.

El abogado de Shakira señaló en la corte que este sería un caso de suplantación y si la demanda procediera ese sería su alegato. No obstante, sus argumentos para pedir que se desestimara la demanda fueron que no se emitió ni se presentó una citación, que la demanda no fue entregada a la artista ni se le dejó con algún residente de su hogar y que “el servidor de proceso no informó al destinatario del contenido de los documentos”, citó Telemundo Miami.

El letrado también dio a entender que el demandante notó que Shakira no tenía nada que ver con la presunta estafa, pues envió un correo en la noche anterior a la audiencia manifestando “su intención de retirar el caso”.



Cuál es el verdadero nombre de Shakira

Aunque muchos creen que ese es el nombre artístico de la barranquillera, la intérprete de 'Antología' en realidad sí se llama así. Su nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, y el primero proviene del árabe y significa “agradecida” o “llena de gracia”, reflejando la herencia libanesa que proviene de su padre, William Mebarak Chadid, quien emigró desde el Líbano a Colombia. Por su parte, Ripoll es el apellido catalán de su madre, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, descendiente de españoles.

