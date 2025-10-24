Novio de Mafe Aristizábal pilló a Leo coqueteándole en el 'Desafío': así reaccionó

Desde que inició el programa de Caracol Televisión, el modelo de Internet ha dado de qué hablar no solo por su rendimiento en el terreno de juego, sino por lo coqueto que ha sido con algunas compañeras, tal es el caso de Tina y Deisy. A pesar de que sí ha demostrado interés en ellas, el Súper Humano ha explicado en más de una oportunidad que la mujer que en realidad lo pone a suspirar es la exreina de belleza y anfitriona de esta edición del formato.

Es por ello que no ha dudado en hacerle elogios cada vez que Aristizábal llegaba a la casa Alpha y ahora a Omega, equipo al que fue convocado luego del Desafío de Capitanas.

Novio de Mafe Aristizábal pilló a Leo coqueteándole a la exreina en el 'Desafío'

Por medio de un video de TikTok, la modelo demostró que su pareja sentimental está lejos de sentirse celoso del Súper Humano o molestarse por la amistad que ha construido con su prometida en La Ciudad de las Cajas. De hecho, él mismo fue el que grabó el clip mientras estuvo presente en el Desafío X Parejas, el cual fue emitido el 18 de septiembre.

En el video, Aristizábal aparece sosteniendo una divertida conversación con el competidor antes de abandonar el Box Negro y reunirse con su pareja. Entre risas, la mujer le dijo a su novio: "Me viste coqueteando con Leo, mi amor, ¿qué puedes decir al respecto? (...) Me declaró su amor en plena pista. Mucho qué decir".

Esto generó gracia en Daniel Arango, quien no dudó en brindar detalles sobre la despedida de ambos: "Dos picos hoy", señaló de forma jocosa.

Arango es un profesional en Negocios Internacionales y empresario de una repostería conocida como Cayetana. La pareja lleva más de cuatro años de relación y se ha convertido en una de las más admiradas del entretenimiento gracias a contenido que comparten juntos en las plataformas digitales.

