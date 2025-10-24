En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Actriz de 'Pasión de Gavilanes' se separó de nuevo y volvió a Colombia a pasar la tusa

Actriz de 'Pasión de Gavilanes' se separó de nuevo y volvió a Colombia a pasar la tusa

En medio de una entrevista para 'Sinceramente Cris', Natasha Klauss habló por primera vez de su separación con Daniel Gómez y lo duro que ha sido alejarse de sus hijas.

Actriz de 'Pasión de Gavilanes' se separó de su esposo y ya no vive con sus hijas.
Actriz de 'Pasión de Gavilanes' se separó de su esposo y ya no vive con sus hijas.
Foto: Caracol Televisión y @natashaklauss27
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad