Actriz de 'Pasión de Gavilanes' se separó de nuevo y volvió a Colombia a pasar la tusa

La intérprete de Sara en la exitosa producción de Caracol Televisión vuelve a ser noticia en las plataformas digitales luego de que confirmara en entrevista para 'Sinceramente Cris' que se separó de su tercer esposo Daniel Gómez. Según indicó, el hecho tuvo lugar hace algún tiempo; sin embargo, decidió pronunciarse sobre el tema una vez estuviera un poco más tranquila con su situación.

Inicialmente, Natasha aseguró que en este 2025 ha enfrentado tres diferentes duelos que no está relacionados directamente con la pérdida de un ser querido, pero sí con el cierre de un ciclo.

"No lo he contado ni lo he hablado en ningún lado, pero yo creo que ya estoy como en un momento lista para hacerlo y porque me diste la confianza y el espacio porque creo que es algo que va a servir para mucho", inició mencionando.



Posteriormente, trajo a colación lo complejo que fue para ella migrar a Estados Unidos e iniciar una nueva vida en compañía de su núcleo familiar; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue cuando reveló que regresó a Colombia por un tema de salud y debido a que necesitaba el apoyo de sus seres queridos para enfrentar su más reciente ruptura amorosa.

"No solo estoy separada de mis hijas, también estoy separada de Daniel, por algo me vine de Estados Unidos para acá, a buscar como ese círculo y esa red de apoyo para comenzar a hacer un trabajo interno", comentó.

La historia de Natasha Klauss y Daniel Gómez, su expareja

La pareja contrajo matrimonio en la Hacienda Rincón de Teusaca, ubicada en La Calera, Bogotá, a mediados del año 2022. La reconocida actriz deslumbró en la ceremonia con un vestido de Tatiana González Novias mientras que el empresario lució un traje azul diseñado por Giovanni López. El evento contó con la participación de un mamo de la Sierra Nevada de Santa Marta que justamente era un amigo cercano; por lo que durante la celebración realizaron una serie de rituales con el agua y el fuego para sellar su amor de una forma poco convencional.