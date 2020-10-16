Caracol TV Natasha Klauss
Natasha Klauss
Actriz colombiana de ascendencia uruguaya y lituana, conocida por interpretar a Sarita Elizondo en Pasión de gavilanes
Actriz de 'Pasión de Gavilanes' se separó de nuevo y volvió a Colombia a pasar la tusa
En medio de una entrevista para 'Sinceramente Cris', Natasha Klauss habló por primera vez de su separación con Daniel Gómez y lo duro que ha sido alejarse de sus hijas.
Natasha Klauss reportó si su casa en Florida se vio afectada por el huracán Milton: "No dormí"
Mediante sus redes sociales, la actriz Natasha Klauss les comentó a sus seguidores si el paso del huracán Milton por Florida la afectó, pues varios estaban preocupados por su bienestar.
Paola Rey y Natasha Klauss: Estas son las producciones en las que han trabajado juntas
Más allá de la pantalla chica, Paola Rey y Natasha Klauss construyeron una amistad que nació en los sets de grabación de las producciones en las que han compartido. Conoce de cuáles se trata.
Natasha Klauss revive lo más difícil de haber grabado con Michel Brown en Pasión de Gavilanes
A pesar de que ya han pasado 20 años desde que conoció a Michel Brown, la actriz Natasha Klauss recuerda qué la llenó de pena en sus primeras escenas con su compañero en Pasión de Gavilanes.
Natasha Klauss recomienda un éxito musical para despechados y comparte su visión sobre el amor
La actriz Natasha Klauss comparte la música que evoca sus emociones pasadas, invitando a sus seguidores a escuchar 'Cuando Estoy Contigo' en compañía de esa persona especial.
Natasha Klauss revela como sería su galán de telenovela y pone a prueba a su esposo
Natasha Klauss comparte su ideal de galán y revela que su esposo cumple con todas sus características incluyendo: el respeto, deseo y romanticismo, desafiando estereotipos en el amor.
Natasha Klauss y ‘El Gato’ Baptista revelan en exclusiva tres pasiones que pocos saben de ellos
Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable está cerca de su estreno y aprovechando el momento, Natasha Klauss y ‘El Gato’ Baptista nos contaron cuáles son esas pasiones escondidas que casi nadie sabe de ellos.
Natasha Klauss se casó en una ceremonia privada y los usuarios recordaron su antigua relación
Los usuarios no pasaron por alto la unión de la actriz y recordaron la relación que mantuvo por casi 10 años con un primo hermano.
¿Cuál ha sido su peor tusa? Los famosos confiesan cómo se les rompió el corazón
Las celebridades colombianas revivieron aquellos amores con los que sufrieron y sintieron que no iban poder enamorarse nuevamente, así mismo revelaron un poco sobre el proceso para sanar sus heridas.
"Sin los 90, 60, 90": Natasha Klauss sorprende con foto en bikini a los 46 años y sin retoques
La reconocida actriz de Pasión de Gavilanes decidió mostrar su cuerpo al natural para enviar un mensaje de amor propio a todos sus seguidores.