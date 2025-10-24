Así se ve Poca Luz, el niño de 'Los colores de la montaña', 14 años después

Una de las películas colombianas más recordadas por la audiencia es 'Los colores de la montaña', la historia de Manuel, un niño que sueña con ser un gran arquero de fútbol y se aventura junto con unos amiguitos a apostar por su objetivo en medio de una tensa situación producida por grupos armados en la zona.

Esta película contó con la participación de actores como Hernán Mauricio Ocampo, Luis Norberto Sánchez, Hernán Méndez, Natalia Cuéllar, Antonio Galeano, entre otros exponentes.

Cómo luce en la actualidad Poca Luz, de 'Los colores de la montaña'

Este personaje fue interpretado por Genaro Alfonso Aristizábal, quien dio vida a un niño con albinismo que se caracterizaba por su inocencia y dificultad paras ver incluso cuando usaba lentes formulados. Pese a que ha permanecido alejado de las plataformas digitales y el mundo del entretenimiento, sigue siendo muy destacado en su área gracias a su empeño y preparación.



De acuerdo con su perfil de LinkedIn, estudió entre el 2017 y el 2023 Matemáticas y Estadística en la Universidad Nacional de Colombia, pero fue en 2024 que decidió realizar una Especialización en Analítica y Ciencia de Datos en la Universidad de Antioquia que justamente terminó en septiembre de este 2025.

Vive en Medellín donde trabaja de manera presencial como científico de datos en una importante empresa. En su cuenta oficial de Instagram, por otro lado, publica contenido relacionado con su faceta profesional y presume de los amigos que lo han acompañado en los últimos años y en los momentos más importantes de su vida.

Recientemente, le concedió una entrevista a Semana, en donde confesó que se había alejado de la actuación debido a que nunca la vio como un proyecto de vida, sino como una experiencia, y se mostró dichoso del rumbo que han tomado las cosas:

"No seguir en la actuación tiene que ver más con mi personalidad, con la de mi hermana, el tema de viajar siempre era acompañado de mis papás, sin embargo, como éramos actores naturales y mis papás tenían que trabajar para mantenernos, para llevar una vida estable, eso fue cambiando gradualmente y nos fuimos alejando de ese mundo", mencionó en aquella oportunidad.