Caracol TV Películas Colombianas
Películas Colombianas
-
Así se ve Poca Luz, el niño de 'Los colores de la montaña', 14 años después
El personaje fue interpretado por Genaro Alfonso Aristizábal Echeverry. A pesar del éxito que tuvo en su infancia, el joven tomó la decisión de alejarse de las cámaras.
-
Jhon Alex Toro explica los motivos por los que no estaría con una persona, aunque fuera la última
En medio del lanzamiento de la película 'El último hombre sobre la tierra', este actor nos menciona de aquellas cosas que a él particularmente no le llaman la atención.
-
Jeka Garcés nos cuenta sobre su experiencia actoral en 'El último hombre sobre la tierra'
La actriz revela una de las anécdotas que le ocurrieron durante las grabaciones que tenían que hacer en las madrugadas, ya que asegura que su mente no estaba del todo conectada.
-
Rodrigo Candamil confiesa si se parece a su papel de Camilo en 'El último hombre sobre la tierra'
El actor hace un paralelo entre su personaje en Entre Sombras y su rol dentro de esta comedia, demostrando esa versatilidad para entretener dentro de esta profesión.
-
Jhon Alex Toro explica lo que plasmó en 'Piquiña' de 'El último hombre sobre la tierra'
El actor también nos comenta la importancia de cerrar el año de la mano de la comedia y su experiencia en el debut actoral de Laura Acuña, con quien protagonizó esta película.
-
Laura Acuña revela detalles de su debut actoral en 'El último hombre sobre la tierra'
La presentadora y ahora actriz nos cuenta sobre su experiencia dentro de este set de grabación y las enseñanzas que tuvo por parte del elenco de la película.
-
Laura Acuña nos revela quién fue su inspiración para hacer una escena de borrachera
La presentadora, que ahora debuta como actriz, confiesa que nunca se ha pasado de copas, pues no bebe alcohol, por lo que tampoco ha experimentado un guayabo.
-
La ciudad de las fieras: un regreso a las raíces ambientado con una canción de rap
En salas de cine ya se puede ver la película colombiana La ciudad de las fieras, una cinta que se desarrolla en Medellín sobre jóvenes apasionados por el rap que buscan su lugar en el mundo.
-
La película colombiana La Jauría ya está lista para su presentación en Toronto, Canadá
Entrevista exclusiva: Andrés Ramírez, el director de la película colombiana La Jauría ya está en Toronto para la presentación de su película.
-
El árbol rojo, un conmovedor viaje por carretera que explora las relaciones familiares
La tradicional música de las gaitas, la imponencia de los paisajes colombianos y las complejidades de las relaciones familiares son los elementos principales de El árbol rojo, una película colombiana que ya está en cines.