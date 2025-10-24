Quién era la niña que interpretó a Samara en 'El Aro' (2002) y cómo luce en la actualidad

Muchos son los espectadores que recuerdan 'El Aro', la película de misterio y terror del 2000 que narraba la historia de una reportera, quien se ve involucrada en un misterioso caso que tiene como protagonista una cinta, cuyo contenido causa la muerte de quienes la observan en un periodo de siete días. Esta producción contó con la participación de actores de la talla de Naomi Watts, David Dorfman, Martin Henderson, Amber Tamblyn, Rachel Bella, entre otros exponentes.

Quién dio vida a Samara en 'El Aro' y cómo luce en la actualidad

Daveigh Chase fue la encargada de prestarle su piel a Samara, la niña del pozo. Esta actriz nació el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, por lo que a la fecha (2025) tiene 35 años. Además de participar en esta exitosa producción, tuvo la oportunidad de estar en otros proyectos como 'Lilo y Stitch', 'Donnie Darko' y sus derivados.



Esto la llevó a obtener algunos reconocimientos como un MTV Movie Award al Mejor Villano, un Premio Annie a la Mejor Actuación de Voz en Película (2003) y un Young Artista Award for Best Performance in a Voice Over- Role- Ager Ten or Under (2003).



A pesar de su éxito en la industria cinematográfica, ha enfrentado algunos problemas con la ley. El primero de ellos ocurrió en 2017, cuando fue arrestada por estar en un auto robado, a pesar de que ella no era quien lo conducía. También se conoció que tuvo cargos por posesión de sustancias según, The Blast, y que en 2018 la vincularon con la investigación de la muerte de un hombre que fue dejado afuera de un hospital; sin embargo, poco después determinaron que no tenía nada que ver con este caso.

En los últimos años ha mantenido una vida bajo perfil y alejada de las cámaras. De hecho, la última publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 50 mil seguidores, fue en noviembre de 2017 justo cuando se encontraba en su mejor época gracias a su participación en algunas pasarelas y en el reconocimiento que estaba obteniendo por su carrera.

