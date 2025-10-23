¿Jenny López y Jhonny Rivera firmarán un acuerdo prenupcial? Fin a las especulaciones

Desde que hicieron pública su relación, los dos cantantes de música popular han recibido todo tipo de comentarios respecto a las decisiones que toman como pareja. En mayo de 2025, el intérprete de canciones como 'Mi decisión', 'Comprendí que te perdí', 'Siga bebiendo' y 'El intenso' se convirtió en noticia al proponerle matrimonio a su pareja sentimental en un concierto que tuvo lugar en el Movistar Arena de Bogotá, frente a miles de personas.

¿Jenny López y Jhonny Rivera firmarán un acuerdo prenupcial?

Recientemente, la joven de 22 años apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 900 mil seguidores, para que hacer una dinámica de 'Preguntas y respuestas', donde fue interrogada sobre el evento que está cada vez más cerca de realizarse.



Los usuarios aprovecharon la oportunidad para cuestionarla acerca de la existencia de algún acuerdo prenupcial, por lo que no dudó en asegurar que está de acuerdo con la realización de este trámite que protegería el patrimonio del destacado cantante de 51 años, que por años se ha ganado un puesto importante en la industria musical.



"Disculpa que te pregunte, ¿en tu matrimonio firmarás capitulaciones?", le preguntó un seguidor, a lo que ella contestó: "Sí, es lo correcto".

Su reacción despertó muchos mensajes de apoyo en su comunidad: "La mejor decisión para los dos 👏", "Pues me parece lo correcto para ambos", "Se llama acuerdo pre nupcial, y en efecto es lo correcto de hacer", son algunos de los mensajes que se destacan.

Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que López revela detalles sobre la boda, pues en varias oportunidades se ha mostrado emocionada de los preparativos. De hecho, a finales de septiembre dio a conocer no solo la fecha, sino también el lugar en donde darán en "sí, acepto" en frente de sus seres queridos.

"Se celebrará en el mes de febrero. Será en Pereira. Nos vamos a casar por la iglesia. Será una boda pequeña, familiar y muy sencilla", escribió en aquella oportunidad.

Asimismo, dio a conocer para ese entonces que aún no tenía el vestido de novia; por lo que se desconoce cómo será el diseño y si solo utilizará uno o optará por realizar varios cambios a medida que avance la jornada.