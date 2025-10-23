En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / ¿Jenny López y Jhonny Rivera firmarán un acuerdo prenupcial? Fin a las especulaciones

¿Jenny López y Jhonny Rivera firmarán un acuerdo prenupcial? Fin a las especulaciones

La destacada cantante apareció en redes sociales para confesar si está dispuesta a firmar capitulaciones y proteger el patrimonio del padre de Andy Rivera. Esto dijo.

Jenny López contó si está dispuesta a firmar capitulaciones antes de su boda con Jhonny Rivera.
Jenny López contó si está dispuesta a firmar capitulaciones antes de su boda con Jhonny Rivera.
Foto: Instagram @jennylopez_oficial
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad