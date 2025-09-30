En una dinámica de preguntas, Jenny López, la futura esposa de Jhonny Rivera, confesó que ya tienen definido el lugar y el mes en el que van a entregar su amor ante Dios. Ya que varios de sus fans tienen esa duda, no se negó a responder todos los detalles.

Cuándo y dónde se casa Jhonny Rivera

En la siguiente imagen se puede ver que ella afirma que son muchas preguntas sobre el matrimonio y que por eso, quiso tener un lindo gesto con los internautas para que se preparen para el día más importante de su vida.



""Se celebrará en mes de febrero en Pereira. Nos vamos a casar por la iglesia, será una boda pequeña, familia y muy sencilla. Aún no tengo el vestido jaja, lo preguntan mucho", afirmó

Novia de Jhonny Rivera confiesa cuándo y dónde se casará con el artista: "No tengo el vestido" Foto: Instagram @jennylopez_oficial

