Actualizado: 30 de sept, 2025
Caracol TV Desafío Siglo XXI Discusión entre Katiuska y Potro por punto en la prueba: video de quién tiene la razón
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Mira también: El mensaje de Juan Pablo Ángel por el que Gero, eliminado del ‘Desafío’, rompió en llanto
Mira también: Katiuska se sale de casillas en el 'Desafío' por chaleco y le dice a Zambrano "pollerón"
No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.