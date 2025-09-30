Discusión entre Katiuska y Potro por punto en la prueba: video de quién tiene la razón

Mira también: El mensaje de Juan Pablo Ángel por el que Gero, eliminado del ‘Desafío’, rompió en llanto

Mira también: Katiuska se sale de casillas en el 'Desafío' por chaleco y le dice a Zambrano "pollerón"

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.