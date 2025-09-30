Desgarrador mensaje de Ángela Aguilar a Miguel de la Mora, el estilista al que le quitaron la vida

La industria del entretenimiento en México se viste de luto debido a la muerte del estilista y creador del salón de belleza Micky's Hair Salon Masarik, que tenía dos sedes: una ubicada en Zapopan (Jalisco) y otra en Ciudad de México. Ante la lamentable noticia, la intérprete de canciones como 'Dime como quieres', 'Qué agonía' y 'En realidad' se pronunció sobre el hecho a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

"Contigo nunca fue un solo peinado, me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos que me daba miedo salir o que me vieran", escribió a modo de comunicado.

Ángel Aguilar se pronunció tras la muerte de Miguel de la Mora, su estilista. Foto: Instagram @angela_aguilar_

Posteriormente, reveló detalles de su relación y de los gustos de su amigo, destacando de esta forma lo apasionado que era por el ejercicio, los viajes y lo mucho que soñaba con sacar adelante su trabajo en el salón de belleza.

"Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto Micky, siempre te vamos a extrañar", finalizó la esposa de Christian Nodal.

Ángela no ha sido la única celebridad que ha roto el silencio horas después de que se conociera la noticia, también lo han hecho otras actrices y creadoras de contenido digital que llegaron a requerir de los servicios de Micky. Los usuarios de Internet, por otro lado, se han tomado las últimas publicaciones del joven para dar a conocer sus preguntas sobre el crimen y también para solicitar a las autoridades que aclaren el caso lo más pronto posible.

"No debiste estar en CDMX este día. Dios te cuide Micky y que descanses 😢", "Te admiro desde hace unos años y me daba mucho gusto ver cómo cada día eras más reconocido y mejorabas, pronta justicia para ti corazón", son algunos de los mensajes que se leen.

De acuerdo con las primeras versiones, Micky fue abordado por dos sujetos en moto a las afueras de su centro de belleza ubicado en la capital mexicana; uno de los hombres descendió del vehículo y le disparó. El caso actualmente se encuentra en manos de las autoridades, que están analizando las cámaras de vigilancia para conocer más detalles acerca del caso y dar con el paradero de los responsables.

