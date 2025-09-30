Empresaria que inspiró Klass 95 y descubrió a Paola Turbay estuvo al borde de la muerte

La destacada empresaria conversó con Iván Lalinde, Carlos Calero, Carolina Cruz y Catalina Gómez sobre las historias que tuvo que vivir en carne propia para lanzar este 2025 su libro 'Todo pasa por algo', en donde reflexiona sobre el significado de la vida y el papel que la espiritualidad ha jugado diferentes etapas de su existencia. Lara creó la primera agencia de modelos en Colombia que exportó la belleza nacional a otros países, lo que hizo que años después, en 2024, inspirara Klass 95, el poder de la belleza.

María Andrea Lara estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones

La mujer explicó que en el libro aborda varias situaciones complejas de su vida, tal es el caso de las enfermedades con las que fue diagnosticada, su adicción al alcohol y cómo se armó de valentía para poder enfrentar un cáncer. Todas estas anécdotas hacen parte de su pasado, por lo que ahora busca ser inspiración de resiliencia para personas que están pasando por una situación similar.



"Cuando empecé a trabajar con Juana Uribe en Klass 95 y a contar mi historia en las mesas de redacción como que yo decía ¿por qué estoy sentada acá si yo debería estar muerta? como que me hacía mucho esa pregunta. O sea, soy católica, respeto todas las religiones, pero siento que cada persona debe tener un poder superior al cuál agarrarse", confesó durante en el encuentro.

Asimismo, recordó la vez que la desconectaron a unas "máquinas" y determinaron que solo le quedaban 48 horas de vida; sin embargo, los médicos no contaban con que este periodo de tiempo se extendería y que ella llegaría al punto de contar su historia.



De qué trata Klass 95

Esta producción, ambientada en los años 90 en Colombia, narra la historia de Shaio Domínguez, una mujer que junto a su hermana y su prima crean una agencia de modelos en la que contratan a las mujeres más bellas de Colombia para participar en diferentes desfiles y representar a las mejores marcas del país. Algunos de los actores que conforman el elenco son Nicole Santamaría, Laura Barjum, David Palacio, Valeria Galvis, Juan David Galindo, Carlos Báez, entre otras figuras del entretenimiento nacional.

