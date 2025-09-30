Marcela Reyes dijo que recibió mensaje desde el celular de B King luego de su muerte

Luego de varios días de especulaciones y de recibir múltiples acusaciones a través de las plataformas digitales por la supuesta amenaza que B- King hizo en su contra en mayo de 2025, la empresaria concedió su primera entrevista luego de la muerte de su expareja sentimental y de DJ Regio Clown. Ambos fueron hallados sin vida por las autoridades mexicanas con signos de violencia en el cuerpo, manos atadas y un mensaje intimidatorio en donde los calificaban de "chapulines".

Marcela Reyes sí enfrenta problema tras la muerte de B King

La influenciadora confesó que tomó la decisión de alejarse de toda la polémica en Internet debido a que ha recibido amenazas en contra de ella y de los suyos, añadiendo de esta forma que su hijo Valentino no ha podido reanudar sus estudios.



"Es un tema tan, pero tan serio que no solo está involucrada la vida de Bayron y de Regio, sino que ya también está involucrada la vida de mi hijo y la mía porque estoy siendo amenazada. Valentino en este momento está sin colegio, no me lo reciben en el colegio. Estoy encerrada desde el día de la noticia, a parte de mi dolor tan gigante porque estoy recibiendo amenazas", explicó en diálogo con La W Radio.

Durante el mismo encuentro, la mujer confesó que Sánchez utilizaba dos teléfonos: uno personal y otro de trabajo. Fue de hecho este último por el cuál solucionaron el tema de su divorcio y con el que le han estado realizando amenazas. Aunque al inicio intentó no responder los mensajes, con el tiempo accedió a hacerlo debido a que estaban involucrando a su hijo.

"Este llamado es para su mamá y para su hermana. Que por favor miren quién tiene ese teléfono porque estoy siendo amenazada desde ese teléfono, me están amenazando con cogerme el niño, con matarme, me escriben asesina. Es más, hay audios que yo he respondido esta semana desde mi desespero llorando", contó.

Finalmente, confesó que no ha tenido contacto con el mánager de B- King y reiteró que no tenía ningún tipo de contacto con DJ Regio Clown.