Aida Victoria mostró con factura en mano la millonaria compra que hizo para pasar la tusa

Pese a las críticas que ha recibido en redes sociales relacionadas a lo rápido que cambia de pareja sentimental, la creadora de contenido digital ha demostrado que se encuentra en una excelente etapa de su vida no solo por la crianza de su hijo, Emi, sino también debido a que está enfocada en su trabajo en las plataformas digitales y la industria del entretenimiento.

Recientemente, la hija de la excongresista mostró la factura de compra de dos bolsos Louis Vuitton, lo que dejó a sus admiradores sorprendidos con las ganancias que ha obtenido en el último mes.



Cuánto gastó Aida Victoria en sus bolsos Louis Vuitton

Merlano hizo un comentario que fue percibido por algunos como una pulla relacionada a su más reciente ruptura, pues narró lo emocionada que se siente por sus nuevas compras: "Me falta como un macho, no para que me pague las compras, sino para que me las cargue (...) Esta carterita marcada, cual macho que termina conmigo", explicó.

Posteriormente, reveló la cifra exacta que pagó por un bolso, unos accesorios, un cinturón y una cartera pequeña. Adicionalmente, les recordó a sus seguidoras la importancia de saber manejar las finanzas personales para luego de no pagar los daños relacionados a una mala administración con sus ingresos.

"Y bueno, esas fueron todas las compras con un total de 51 millones. Ya este mes invertí en finca raíz, ahorré y como siempre te gastas después de ahorrar, no ahorras lo que te sobra después de gastar", comentó.

Las reacciones por parte de sus admiradores ante su nueva adquisición no se hicieron esperar, pues la felicitaron por ser un símbolo de empoderamiento para muchos:

"Simplemente ella quiso dar entender que un hombre para ella es un accesorio más 😂 ❤️", "Admiro tanto tu mente,✨ gracias por empoderarnos tanto como mujeres y más como mamás,❤️❤️‍🩹 mis respetos Aida 🥹🥹", "Cuando sea grande voy a ser como ella, ✨mi yo de 37 años ✨❤️😂🥹🥹🥹", "Hermana a ti se te reza,😮 de pana ese cuerpo después de parir me da la fe de que yo también puedo❤️", "Admiración por ti nivel de otro mundo ❤️", son algunos de los mensajes que se destacan.

