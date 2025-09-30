En vivo
La Venganza
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Aida Victoria mostró con factura en mano la millonaria compra que hizo para pasar la tusa

Aida Victoria mostró con factura en mano la millonaria compra que hizo para pasar la tusa

Luego de confirmar su ruptura con Juan Tejada a través de redes sociales, la influenciadora publicó un video en el que mostró las lujosas compras que hizo en Louis Vuitton.

Publicidad

Publicidad

Publicidad