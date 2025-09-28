Aida Victoria frenó en seco a quienes la critican por "saltar de una relación a otra"

Luego de semanas de especulaciones, la influenciadora confirmó que decidió dar por finalizada su relación con el padre de su hijo Emi tres días después de dar a luz en el hospital. Aunque había intentado mantener el tema lo más reservado posible y concentrarse en el cuidado de su recién nacido, la joven se pronunció al respecto luego de su expareja emitiera un "comunicado oficial" para sus seguidores.

Aida Victoria respondió a las críticas

Como era de esperarse, muchos fanáticos opinaron a través de las plataformas digitales y, aunque muchos le desearon fuerza a la influenciadora para sacar adelante a su bebé, otros criticaron su postura trayendo a colación también su ruptura con Westcol.



Ante los señalamientos, la joven contestó: "Ay, me tienen triste con todas sus críticas, que yo salto de una relación a otra. Si vieran lo que me andan escribiendo. Mentira, estoy entregada al señor", dijo con buen sentido del humor en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de siete millones de seguidores.

El comentario fue replicado en diferentes páginas, donde sus seguidores escribieron: "Cuál señor, Aida", "La gente sí critica", "Déjenla ser feliz", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Aida Victoria se encuentra en uno de los momentos más emocionantes de su vida, pues desde que dio a luz se ha encargado de mostrar en Internet no solo cómo ha recuperado la confianza en sí misma, sino también ha sido sincera a cómo ha sido maternar sola. A pesar de ello, Tejada también ha presumido en redes de su interés en la crianza de su hijo, pues con frecuencia lo visita y está pendiente de su crecimiento.

La hija de la excongresista también ha contado con el apoyo de sus seres queridos y de su mejor amigo, con quien recientemente dio mucho de qué hablar al proponerle darse una oportunidad en el amor si seguían solteros en un par de años. Fue justamente esta graciosa conversación de WhatsApp la que hizo que muchos fanáticos especularan sobre una supuesta confirmación de la ruptura con Tejada, hecho que desencadenó que ambos pudieran fin a los rumores.