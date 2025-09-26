Fans de Aida Victoria pillaron supuesta confirmación de su ruptura con Juan Tejada

La creadora de contenido digital volvió a generar conversación en redes sociales luego de publicar un chat de WhatsApp con su mejor amigo, Diego Camacho, en el que no solo exaltaban su esencia como persona, sino que también ella le proponía darse una oportunidad como pareja si llegaban a tener mala suerte en el amor en los próximos años.

En la conversación, la hija de la excongresista le pidió a su amigo que le diera 10 razones por las que la considera una de las personas más importantes de su vida, por lo que él contestó que admiraba de ella su lealtad, su sentido del humor y el hecho de que se han acompañado en los momentos más importantes de sus vidas, desde los más alegres hasta los más complejos de sobrellevar.

Ante el emotivo mensaje, Aida Victoria escribió: "Si seguimos solteros a los 40, ¿nos casamos?", junto a la canción 'Si te interesa' de Beéle. Fue precisamente la frase "seguimos solteros" lo que generó todo tipo de reacciones en redes sociales, pues muchos usuarios de Internet se remitieron a TikTok para anunciar la supuesta confirmación de su ruptura con Juan Tejada; sin embargo, es necesario mencionar que los padres de Emiliano se han mantenido herméticos frente al tema.

Por qué dicen que Aida Victoria y Juan Tejada terminaron

Desde que se convirtió en madre, la influenciadora ha compartido con sus más de siete millones de seguidores cómo vive su maternidad y lo enamorada que se encuentra en esta etapa de su vida. Pese a que con frecuencia presumía a su pareja sentimental durante el embarazo, Tejada ha estado ausente en las redes sociales de la expareja de Westcol.

A esto se le suma que ella recibientemente ocultó las publicaciones que tenían juntos en las plataformas digitales, dejando únicamente un par relacionadas con pautas publicitarias o el anuncio de la dulce espera.

Aida Victoria hace poco tuvo que aparecer para aclarar los rumores de reconciliación con Westcol, luego de que se viralizara un video en el que aparecían tomados de la mano caminando mientras cargaban al recién nacido. Ambos explicaron que esas imágenes se trataban de un montaje, por lo que solicitaron verificar bien los clips antes de replicarlos.

