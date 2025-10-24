Qué pasaría en el 'Desafío' si Juan sale por lesión en esta etapa de dos equipos

El integrante de Gamma se convirtió en uno de los grandes protagonistas del episodio del reality de los colombianos transmitido el pasado 23 de octubre debido a una lesión que presentó. Aunque pensó que podría regresar con normalidad a la casa naranja y retomar sus actividades, Andrea Serna dio a conocer al final de la contienda deportiva una importante noticia.

"Todos vimos cómo Juan cae en el Box Blanco, en ese instante es atendido por el equipo médico y Juan, justamente el staff de médicos pidió una revisión más a fondo así que te voy a pedir que los acompañes", señaló la presentadora.

Mira a partir del minuto 44:50

Qué pasará en el 'Desafío' si Juan queda eliminado por lesión

De acuerdo con las reglas de la producción, si un competidor no puede continuar en el juego debido a que se retira voluntariamente o a que sufre alguna lesión que le impide realizar las pistas con normalidad debe salir de La Ciudad de las Cajas y ser reemplazado por el eliminado inmediatamente anterior de su mismo género.

En este sentido, los más recientes eliminados por parte del grupo de los hombres fueron Camilo que salió oficialmente de Tobia, Cundinamarca, y Gio, que se encuentra en El Cubo de Eliminados junto a Cami esperando a regresar a casa o tener la posibilidad de reincorporarse a la competencia en reemplazo de algún compañero.

Sin embargo, los fanáticos tendrán que esperar qué ocurre durante el capítulo 80 del programa para saber cuál será el destino del integrante de la escuadra naranja.

Es necesario mencionar que este 2025 han habido dos situaciones similares. La primera de ellas fue protagonizada por Cami, quien se lesionó en un Box Rojo y tuvo que se sustituida por Sathya, y con Claudia, quien decidió renunciar al programa y permitió que Dani regresara al terreno de juego para competir junto a su melliza, Tina, por el millonario premio que está en juego.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.