Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Qué pasaría en el 'Desafío' si Juan sale por lesión en esta etapa de dos equipos

Durante el capítulo 79 del reality de los colombianos, el modelo y entrenador fitness sufrió un accidente en el Box Blanco que causó preocupación no solo en Gamma, sino también en Katiuska, de Omega.

