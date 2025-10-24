Gesto de Potro en el ‘Desafío’ maravilló a Carolina Cruz y a Carolina Soto: “Es divino”

Y es que aunque el equipo naranja no pudo quedarse con el triunfo en el Desafío de Sentencia y Servicios, por una lesión que sufrió Juan en la competencia, Potro se quedó con la suite ditu, en el capítulo 79.

Su plan inicial era que Mencho fuera a relajarse y a descansar con Juan, pero como el antioqueño tuvo que ir a una revisión médica profunda, Potro le dio la opción a su compañera de invitar a alguien de Omega “para no dejar a las niñas [Valentina y Yudisa] solas en Playa Baja”.

La pesista, entonces, decidió invitar a Zambrano, con quien creó un buen lazo de amistad cuando él estuvo en Gamma. Mientras, Potro, Valentina y Yudisa sacaron sus cosas y se dirigieron a Playa Baja, en donde él les prometió que las iba a cuidar.

“Potro, la flaca [esposa de él] nunca te va a dejar por el maravilloso hombre que tiene al lado”, le dijo Valentina a su compañero.



Qué dijeron Carolina Soto y Carolina Cruz en ‘Día a Día’ por gesto de Potro en el ‘Desafío’

Las presentadoras del matutino de Caracol quedaron encantadas con el comportamiento del boxeador y no dudaron en resaltar su calidad humana. “Potro es divino, es espectacular”, expresó Carolina Soto; mientras que Carolina Cruz manifestó: “Prefiero que sea más bonita persona a que sea un pilo en la prueba”, sin desconocer que el competidor ha demostrado ser fuerte y ágil en las pruebas del ‘Desafío’.

Ahora Gamma deberá terminar el ciclo en Playa Baja y con la incertidumbre de qué pasará con Juan. El participante dijo al finalizar la prueba que si veía que su rendimiento se iba a ver comprometido por su lesión prefería dar un paso al costado. No obstante, Andrea Serna les prometió al resto de competidores mantenerlos informados sobre el dictamen médico.