Quién es la novia de Potro, del Desafío 2025: el Súper Humano dijo que están juntos por unión libre

Potro, el boxeador profesional que ganó popularidad por su participación en el Desafío del Siglo XXI, concedió una entrevista para Mi primera sentencia, formato de Caracol Televisión, en donde se refirió sobre su vida familiar y se declaró un gran fanático de la producción, revelando de esta forma cuáles son sus expectativas frente a su paso por La Ciudad de las Cajas.

Quién es la novia de Potro, del Desafío 2025

El Súper Humano confesó que entra a la competencia con un compromiso sentimental, pues su estado civil es de unión libre con la madre de su hija, quien a penas tiene unos años de vida. A través de las diversas publicaciones que ha hecho en su cuenta oficial de Instagram, Potro dejó en calo que su novia es una mujer identificada como Mari Muñoz.

Aunque tratan de mantener su vida en pareja privada, han compartido detalles de su familia, tal es el caso de las celebraciones de cumpleaños a su pequeña hija y la forma en la que se apoyan en cada uno de sus proyectos.

“Estoy en unión libre. No estoy tan abierto a conseguir a nadie (en el programa) porque mi enfoque lo estoy poniendo en la competencia, quiero que Colombia me recuerde como el participante que vino de abajo, vino luchando, entró y ganó y no como el participante que entró y robó cámara con un amorío vacío”, confesó el competidor durante la entrevista.

En el mismo encuentro, Potro habló sobre el significado que tiene su hija en su vida, pues le ha permitido crecer como persona y seguir luchando por sus sueños para así brindarle mejores oportunidades de las que él llegó a tener durante su infancia.

“A pesar de que fue difícil (la llegada de la bebé), fue bonito porque fue la persona o la niña que organizó mi vida, que le dio las bendiciones a mi vida, así lo considero y creo que esta es la foto que más me motiva y más me va a motivar por mucho tiempo”, dijo.

Finalmente, se refirió acerca de la importancia que ha tenido el deporte en su vida, pues no solo le permitió prepararse para el exitoso formato, sino que le ayudó a representar a su barrio y ganarse un rol importante en su comunidad.

