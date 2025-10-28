En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Deuda de actor de 'Pasión de Gavilanes'

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Zambrano le tuvo que 'dar la mano' desde lejos a Eleazar para pasar obstáculo en el 'Desafío'

Zambrano le tuvo que 'dar la mano' desde lejos a Eleazar para pasar obstáculo en el 'Desafío'

En medio del Box Negro, cuando Eleazar iba a pasar una malla, no podía hacerlo. Por lo cual, Zambrano y otros de Omega le empezaron a decir cómo hacerlo y así continuar con la pista en el Desafío Siglo XXI.

Publicidad

Publicidad

Publicidad