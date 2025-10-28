Zambrano le tuvo que 'dar la mano' desde lejos a Eleazar para pasar obstáculo en el 'Desafío'

Gio y Eleazar tienen muy claro que no se quieren ir del Desafío Siglo XXI. Al ser los sentenciados de esta semana, se deben enfrentar en el Box Negro. Cada uno de los equipos le deseo lo mejor a cada uno, para evitar que salieran de la competencia.

Qué pasó con Eleazar en el Box Negro

Los dos participantes empezaron en la parte superior del circuito. Alí debían bajar por una cuerda y luego entrar en un tubo que tenía unas mallas, por lo cual, debían analizar muy bien por dónde pasar. En este obstáculo, Eleazar se quedó atrapado y por eso, Omega le empezó a decir cómo salir de ahí. Zambrano y Tina le dijeron la manera correcta para lograr avanzar en esta prueba tan importante.



Por su parte, Gio seguí avanzando para llegar más rápido a la meta. Además, hay que recordar que Katiuska le recomendó a Eleazar hacer la pista lo más rápido posible, para que cuando llegara el momento de la definición tuviera más tiempo y lo hiciera con calma.

Es de resaltar que, actualmente, estos son los hombres que quedan para el siguiente ciclo del Desafío Siglo XXI: Leo, Zambrano, Potro, Rata. Ahora, también hay que esperar por parte de las mujeres quiénes podrán avanzar para estar más cerca de ese $1.200.

