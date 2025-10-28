Aunque Eleazar salió con una millonada del Desafío, ¿subestimó a su rival en el Box Negro?

Eleazar quedó eliminado en el capítulo 82 del Desafío Siglo XXI tras defender su cupo en la competencia contra Gio, integrante de Gamma, quien revivió de la Muerte luego de la lesión de Juan.

El coach, quien fue capitán de Alpha durante varios ciclos, reconoció que pudo haber pecado de exceso de confianza. “La confianza no es mala, pero el exceso sí. Considero que tenía un rival digno de vencer. Pensé que, si era una prueba de fuerza, me lo iba a llevar por delante. Sin embargo, como todo en este Box, las sorpresas determinan”.

Aunque aseguró que no merecía salir, aceptó su eliminación con serenidad: “Siento que no merecía irme, pero no es lo que yo decida, hay algo por encima de mí que lo decidió. También me lo disfruté al máximo, acepto y disfruto el resultado de hoy”.

¿Con cuánto dinero salió Eleazar del Desafío?

Eleazar se va del Desafío Siglo XXI con más de 52 millones de pesos acumulados y con la satisfacción de haber vivido una experiencia que, según él, lo transformó profundamente. “Lo que más voy a extrañar son las pistas, ir a probarme… incluso los golpes. Uno aprende a disfrutar el hecho de retarse física, emocional y mentalmente”.



Finalmente, reflexionó sobre lo que esta experiencia le dejó: “Salgo siendo una persona más consciente, con un plus de sabiduría. Las personas con las que conviví me enseñaron mucho, y esas lecciones las pienso aplicar en mi vida”.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.