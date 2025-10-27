Katiuska quería vengarse de Yudisa en el ‘Desafío’: “Que me pague lo que me hizo”

Katiuska dio de qué hablar en el capítulo 81 del Desafío Siglo XXI. La capitana de Omega tuvo que tomar una decisión importante en una jornada llena de emociones y tensión. Como líder del grupo, reunió a sus compañeros para decidir a qué mujer le iban a poner el chaleco de sentencia tras ganar la prueba de Sentencia, Premio y Castigo.

Qué dijo Katiuska de Yudisa en el 'Desafío'

Desde el principio, Katiuska fue muy directa y dijo que quería dárselo a Yudisa, pues quería devolverle el que ella le había puesto en un ciclo anterior. Con firmeza dijo: “que me pague lo que me hizo”. Sin embargo, dentro del equipo algunos pensaban diferente y propusieron entregárselo a Valentina, recordando lo que pasó en el Box Amarillo.



Además, cuando empezó el capítulo, la capitana de Omega se fue en contra de la compañera de Gamma por las palabras que le dijo en su momento y haber terminado la alianza que tenían con Juan y Zambrano.

Ahora bien, volviendo al tema, después de pensarlo bien, Rata fue quien tomó el maletín y se dirigió a Playa Baja para entregar el chaleco. Al llegar, saludó a los participantes y anunció que Valentina lo iba a portar, la comunicadora social.

Gio le preguntó si había alguna razón especial para esa decisión, pero Rata respondió que solo estaba cumpliendo con lo que el equipo había acordado. En ese momento, Yudisa se mostró sorprendida, pues pensaba que el chaleco iba a ser para ella.

Más adelante, Valentina se sintió muy afectada y le confesó a Potro que no sabía si continuar o ir directamente al Box Negro. Él intentó animarla, recordándole que debía seguir fuerte y dar lo mejor de sí en la siguiente prueba, luego del difícil momento que vivió en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo.

