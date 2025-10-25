La frase de Valentina que confirmaría su atracción por Juan en el 'Desafío', ¿reemplazó a Lucho?

Uno de los capítulos más impactantes y emotivos del Desafío fue, sin duda, el 80, cuando Andrea Serna anunció que, según el dictamen médico y los exámenes practicados a Juan tras su lesión en un dedo, no podría continuar en competencia.

La noticia fue un duro golpe para la escuadra naranja, pues el modelo era considerado uno de los competidores más completos del ciclo, y muchos lo visualizaban llegando a las etapas finales del reality.



Qué dijo Valentina cuando Juan se fue del Desafío

Durante su despedida, llamó la atención la reacción de Valentina. Desde que la joven de Girardot y el modelo paisa coincidieron en Gamma como coequiperos, varios notaron una cercanía especial que desató comentarios en redes sociales.

“Ahora sí, tráiganme a Lucho”, dijo en tono de broma cuando él abandonó Playa Baja por completo.

Cabe recordar que Valentina y Lucho vivieron una relación sentimental que comenzó cuando ella hacía parte de Beta y continuó mientras integraba Alpha. Sin embargo, lo que Valentina no sabe es que Lucho se involucró con María C durante su estancia en el Cubo de los Eliminados.



Además, en el capítulo de La Red emitido el 12 de octubre, los integrantes del equipo Gamma se destaparon por completo durante una dinámica con Jhoncito Preguntón. En ese momento, Gio señaló que Valentina tiene “las mejores curvas de la casa”, algo que ella tomó con humor antes de sorprender con su propia confesión: admitió que, si pudiera tener una “noche loca”, sería con Juan. ¿Ya olvidó a Lucho?

