También Caerás
La frase de Valentina que confirmaría su atracción por Juan en el 'Desafío', ¿reemplazó a Lucho?

La frase de Valentina que confirmaría su atracción por Juan en el 'Desafío', ¿reemplazó a Lucho?

Tras la salida de Juan del Desafío, Valentina dejó una frase que encendió las redes y reavivó rumores sobre sus coqueteos y posibles sentimientos por el modelo paisa.

Frase de Valentina que confirmaría su atracción por Juan en el 'Desafío'.
Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 25 de oct, 2025

