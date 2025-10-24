Katiuska rompe en llanto al despedir a Juan por su lesión: estas son sus últimas palabras

La salida de Juan por una lesión en el Desafío Siglo XXI rompió por completo el corazón de Katiuska, su amiga y una de las personas más cercanas a él dentro del reality. La capitana de Omega, quien en más de una ocasión lo protegió del chaleco de sentencia, no pudo contener las lágrimas al enterarse de que el dictamen médico determinó su retiro definitivo.

Qué le dijo Katiuska a Juan cuando salió del Desafío por lesión

En la llamada con Andrea Serna, Juan no alcanzó a verla, pues se encontraba en Playa Baja junto a su equipo, pero aprovechó para dedicarle un mensaje especial:



“A Kati, yo sé que nos prometimos que íbamos a llegar a la final juntos, desde antes de entrar acá… ella sabe que la admiro demasiado, ella no es mi amiga, es mi hermana. A todos los demás competidores les doy gracias a Dios por haberme permitido vivir esta experiencia con ellos, excelentes personas y atletas. Me da mucha tristeza irme así, tenía otro plan, no dejaba de verme en las finales… pero nada, gracias a todos por la amistad que me han brindado, nos vemos afuera”.

Conmovida hasta las lágrimas, Katiuska respondió con unas palabras que reflejaron el cariño y la admiración que siente por él:

“Yo sé que todos los sueños son importantes, pero se lo dije a él desde el día uno: para mí, el mejor de todo el Desafío es él. Con el respeto de todos los demás y sabiendo que todos son muy buenos, creo mucho en él. Esta noticia me deja súper triste… sé que cuando salga va a tener demasiadas oportunidades. Lo único que quiero decirle es que lo quiero muchísimo y que no se deje tumbar por esto; sé lo difícil que debe ser para él”.



Antes de irse, Juan le dejó a Katiuska un detalle muy especial: su gorra. “Es un símbolo de todo lo que yo soy. Que siga motivada, porque yo sé que ella va a llegar a la final”, dijo.

