Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / Katiuska rompe en llanto al despedir a Juan por su lesión: estas son sus últimas palabras

Katiuska rompe en llanto al despedir a Juan por su lesión: estas son sus últimas palabras

La capitana de Omega se quiebra al conocer la dolorosa noticia de que Juan no puede continuar en el Desafío debido a la lesión en su dedo. En plena llamada le dedica unas últimas y dolorosas palabras.

