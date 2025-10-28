“No estaba preparado”: Juan, irónico, por lo que dijo Eleazar a Rosa en la Suite ditu

Y es que después de que Omega ganara la prueba de Sentencia y Castigo en el capítulo 81 del ‘Desafío’, la Suite ditu también se quedó en el equipo rosado y Eleazar invitó a Rosa a ir con él.

Aunque algunos esperaban que entre los competidores se presentaran acciones comprometedoras, lo cierto es que no hicieron más que disfrutar de las comodidades y conversar.

Una de las charlas que tuvieron Eleazar y Rosa en la ditu se pudo escuchar en ‘Día a Día’, programa al que Juan, eliminado por una lesión en el dedo, estaba invitado. En la conversación, Eleazar se quejaba de la “inmadurez” que había en Alpha, equipo en el que estuvo con Juan.

“La única persona madura en la casa Alpha era Cami, y eso que más o menos porque tenía una esencia de niña muy desarrollada. […] Una niña un poco más centrada, pero un poco; como yo en mi vida diaria ya estoy acostumbrado a rodearme de personas muy adultas, empresarios muy exitosos… mi círculo es un círculo donde hay ‘coaches’, mentores”, declaró el participante nacido en Venezuela, y criado en Medellín.



Pero, además, Eleazar no tuvo ningún filtro para referirse a Leo, uno de sus compañeros de Omega con el que ha tenido diferencias. Aseguró que lo tolera porque está en la competencia, pero que no lo quiere en su vida porque le parece “demasiado vulgar”.

Ante las palabras del competidor de Omega, Carlos Calero recordó que él en algún momento dijo que no todo el mundo estaba preparado para escuchar sus conversaciones. Por lo mismo, cuando la grabación terminó, Juan, en un tono irónico y sin querer entrar en la polémica, dijo: “No estaba preparado para oír eso”.

Qué pasó con Juan en el ‘Desafío’

El antioqueño, radicado en Barranquilla, tuvo que abandonar la competencia por una lesión en uno de sus dedos. Aunque el competidor venía con molestias desde hace varios ciclos, en una prueba de aire terminó por lastimarse, razón por la que los médicos determinaron que no podía continuar.

Por su salida, Gio, que fue eliminado en la prueba a Muerte por Potro, tuvo la posibilidad de regresar y tuvo que ponerse el chaleco de Sentenciado que portaba Juan.