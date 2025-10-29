Diana Celis, ex de Epa Colombia, fue víctima de asalto en Bogotá: "Nos apuntó"

"Puede que esté toteada de la risa, pero yo ahorita estaba temblando como una gelatina", con estas palabras, la destacada deportista informó a través de su cuenta oficial de Instagram que recientemente fue víctima de la inseguridad en Bogotá, pues fue asaltada mientras departía con una amiga en un vehículo que estaba estacionado en la calle.

Mira también: Diana Celis está ayudando a Epa Colombia en la cárcel: Barrera reveló si sigue con Karol Samantha



Según informó, se encontraba a las afueras de la vivienda de su amiga cuando de pronto fueron abordadas por un sujeto armado, quien aprovechó que tenían las ventanas del carro abajo para intimidarlas y pedirles que lo dejaran ingresar al vehículo.

"Entró un man con un revólver, nos apuntó, nos robó. De milagro... O sea, Dios es tan grande que no se nos llevó el carro. No, parce, qué tristeza, en serio. Tengo un video y una foto del man en la moto con las placas y todo eso", contó.



Mira también: Epa Colombia confiesa que Liana Salazar fue quien se le metió por los ojos a Diana Celis

Publicidad

Celis prometió publicar el contenido en las plataformas digitales para que sus seguidores permanezcan atentos y lo reconozcan en caso de que lo lleguen a encontrar. Asimismo, les pidió a su comunidad cuidarse mucho, asegurando que la inseguridad está cada vez peor en la capital.

"Gracias a Dios no nos pasó nada, pues a la final lo material se recupera (...) ¿Qué nos espera? Ni siquiera ha llegado diciembre y ya todo el mundo está alborotado. Bogotá está imposible. Ojalá el alcalde y la gente de ahí haga un poquito más por esta ciudad", concluyó.

Publicidad

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante su denuncia no se hicieron esperar: "Y la gente feliz con el país así 🤣", "Mejor dicho, si en Cali llueve, en Bogotá no escampa 😢", "El que mal obra así le va 😂", "¿Bogotá? TODO el país 🫠", "Le cayó la sal de Epa", son algunos de los mensajes que se destacan.

Diana fue noticia recientemente luego de que Daneidy Barrera concediera una entrevista desde prisión para Caracol Ahora en donde confesó que estaba recibiendo la ayuda de su expareja sentimental a pesar de las peleas que tuvieron en el pasado por una infidelidad y debido a la cantidad de dinero que tuvo que entregarle para poder separarse.

Mira también: “Intentó matarme con un cuchillo": Epa Colombia realiza grave denuncia sobre Diana Celis