Epa Colombia confiesa que Liana Salazar fue quien se le metió por los ojos a Diana Celis

Yina Calderón y Epa Colombia fueron las invitadas de lujo a Los Enredados, el programa colaborativo de Caracol Televisión y La Red. La empresaria de keratinas sorprendió al revelar en exclusiva detalles de la infidelidad que sufrió por parte de Diana Celis, con quien sostuvo una relación por aproximadamente seis años.

Daneidy Barrera inicia confirmando que efectivamente la razón de su ruptura con la futbolista se debió a que había una tercera persona en su relación y que se trataba de la también deportista Liana Salazar.

“Diana en el 2020 tenía una persona con la que salía que era Liana Salazar y yo no sabía por lo que yo me la pasaba trabajando mucho en lo de las keratinas y todo ello. Al principio me tocó muy duro organizarme como empresa”, dijo en medio de la transmisión.

¿Quién buscó a quién? Epa Colombia se destapa sobre la infidelidad de Diana Celis

La creadora de contenido digital también afirma que fue Liana Salazar la que le escribía insistentemente a su compañera mensajes en WhastApp, lo que eventualmente hizo que Celis centrara toda la atención en el cariño que le brindaba y la descuidara a ella que estaba completamente enfocada en su negocio.

“La muchacha molestaba mucho a Diana y ella me decía ‘es que tú nunca me hablas por WhatsApp, nunca me respondes’ y yo ‘no, por lo que me la paso trabajando, pero siempre nos vemos acá en la casa para que nos contemos, pues el día', el vivir de lo que ella hacía de entrenamiento y yo en mi empresa”, indica.

Por último, añade que las sospechas se convirtieron en certeza en el momento en que encontró en el celular de Diana un mensaje de texto que insinuaba que había tenido un encuentro intímo con su colega, lo que desató la discusión y posteriormente la ruptura.

