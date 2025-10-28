Valentina bromeó sobre el dinero con el que salió del Desafío: "lo importante fue disfrutar"

La historia de Valentina en el Desafío Siglo XXI llegó a su final en el capítulo 82, tras competir en el Desafío a Muerte contra Rosa y Mencho. La joven girardoteña concedió una entrevista exclusiva en la que compartió sus primeras impresiones y pensamientos al perder en el temido Box Negro.

Mira también: "No estaba preparado”: Juan, irónico, por lo que dijo Eleazar a Rosa en la Suite ditu



En primer lugar, aseguró que estar en Playa Baja la afectó un poco para esta prueba, aunque no cree que esa haya sido la razón de su eliminación. Por el contrario, afirmó que también disfrutó la experiencia de haber pasado por ese territorio.

Mira también: Rosa resultó ser la Elegida en el 'Desafío' y Juan, sin querer, ayudó a que no cumpliera la tarea



¿Con cuánto dinero salió Valentina del Desafío?

Tras asegurar que “el Desafío cambió mi vida para bien, me hizo mejor persona, más soñadora, capaz y merecedora de todo lo que se me atraviese en el camino”, Valentina reveló que se va con 6 millones de pesos acumulados. “No es mucho, pero lo importante fue disfrutar el Desafío”, expresó.

Publicidad

La deportista, quien hizo parte de Beta, Alpha y Omega, se mostró orgullosa de haber llegado hasta esta etapa de la competencia y de haber descubierto nuevas capacidades en cada Muerte. “Pasar por cinco Muertes me hizo una persona más fuerte”, reconoció.

Finalmente, confesó que convivir con tantas personalidades fue un reto, pero también una parte esencial de la experiencia.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.