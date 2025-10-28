En vivo
Deuda de actor de 'Pasión de Gavilanes'

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Valentina bromeó sobre el dinero con el que salió del Desafío: "lo importante fue disfrutar"

La girardoteña eliminada en el Box Negro, tras competir contra Mencho y Rosa, reveló que el Desafío cambió su vida, contó que fue lo más difícil de esta experiencia y dijo con cuánto dinero se llevaba a casa. 

Foto: Caracol Televisión
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

