En vivo
Televentas
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Deuda de actor de 'Pasión de Gavilanes'

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Juan responde si sintió celos al ver a Luisa con Marlon en el Desafío | Preguntas a Muerte

Juan responde si sintió celos al ver a Luisa con Marlon en el Desafío | Preguntas a Muerte

Juan, eliminado del Desafío Siglo XXI por una lesión, se destapa en Preguntas a Muerte y revela más detalles sobre su relación con Luisa, exparticipante del 2024. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron?

Publicidad

Publicidad

Publicidad