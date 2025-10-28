Juan responde si sintió celos al ver a Luisa con Marlon en el Desafío | Preguntas a Muerte

Juan sigue siendo tema de conversación en redes sociales. Además de su salida del Desafío Siglo XXI por una lesión, ahora llaman la atención sus declaraciones sobre la relación que tuvo con Luisa, Señorita César 2022 y exparticipante del reality en la edición 2024.

En Preguntas a Muerte, recordó la apuesta que hizo con Katiuska de que volvería con su expareja, pero aclaró que solo fue una broma para seguirle el juego a la actual capitana de Omega.

Mira también: Juan aclara si estaría dispuesto a tener algo con Valentina fuera del 'Desafío'



Uno de los interrogantes fue sobre la última vez que habló con Luisa. El modelo paisa respondió tranquilo que fue justo antes de entrar al Desafío, cuando ella le dio algunos consejos sobre la experiencia.



¿A Juan le dieron celos de ver a Marlon con Luisa en el Desafío?

El entrenador de 29 años admitió que no sintió celos, pero sí rabia al verla iniciar una relación dentro de la Ciudad de las Cajas.

“Luisa y yo ya habíamos terminado un año antes de que ella entrara a su Desafío. Celos no… pero sí me dio rabia verla. Yo con Luisa viví muchas cosas. No es lo mismo saberlo, pero verlo sí me dio rabia, aunque ya pasó”, expresó.

Publicidad

Juan también habló de otros momentos llamativos del Desafío Siglo XXI y confesó que, si Gio no hubiera ocupado su lugar en Gamma tras su salida, le habría gustado que fuera Camilo: “Siento que por la alianza mía con Kati, él salió afectado con el chaleco”.

Además, aseguró que muchos lo catalogan como “el Judas” por haber cambiado a Potro de equipo y preferido a Rata en su lugar, recordó el beso con Manuela, explicó por qué esquivó el de Yudisa y se despachó contra un compañero que, según él, fue “atarrbán” con las mujeres.

Publicidad

Mira también: Papá de Juan rompió el silencio tras la eliminación de su hijo por una lesión en el 'Desafío'

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.