Caracol TV  / Actualidad  / Laura Tobón habla de momento duro que vivió en su matrimonio: “Pequeño monstruo”

Laura Tobón habla de momento duro que vivió en su matrimonio: “Pequeño monstruo”

La modelo y presentadora no tuvo problema en abrir su corazón para contar la difícil situación que pasó junto a su marido, Álvaro Rodríguez, luego del nacimiento de su primogénito, Lucca.

Laura Tobón, en nota sobre oscuro momento que vivió en su matrimonio
Laura Tobón, en nota sobre oscuro momento que vivió en su matrimonio con Álvaro Rodríguez
Foto: Instagram @laura_tobon
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

