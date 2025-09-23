Laura Tobón habla de momento duro que vivió en su matrimonio: “Pequeño monstruo”

Laura Tobón ha tenido una relación muy estable con su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, desde hace casi 10 años, a quien considera su príncipe azul, según dijo en el pódcast de Juliana Velásquez, ‘Flores de Primavera’.

No obstante, después del nacimiento de su hijo, contó la modelo, su marido empezó a tener comportamientos que para ella fueron totalmente sorpresivos. Descubrieron, después de ir a terapia de pareja, que todo se debía a una depresión postparto que él estaba sufriendo.

“Álvaro, creo que lo he podido compartir en varias entrevistas y varias conversaciones, fue el hombre que me hizo sacudir todo el cuerpo, fue ese hombre que me hizo entender que el amor existe, ese caballero, es príncipe azul que todas las princesas se sueñan, ese es mi Álvaro. Pero cuando tenemos a Lucca pasan unos meses y ese caballero se convierte literalmente en un pequeño monstruo. Yo dije: ‘Esto qué es. Yo no puedo entender por qué mi esposo se está comportando de esta manera’”, declaró la modelo bogotana en el pódcast.

Tobón agregó que su esposo, que siempre había sido generoso y amoroso, empezó a ser le “gritón” que no se aguantaba nada. Eso le hizo pensar que su matrimonio podía acabarse, cuando recién empezaban a conformar una familia, lo que también la tenía destrozada.

No obstante, cuando descubrieron que el empresario estaba atravesando por una enfermedad, gracias a que él decidió expresar lo que sentía, la pareja logró salir adelante e, incluso, Tobón sueña con tener otro hijo, aunque le da “pánico” volver a pasar por un momento similar.

La modelo reflexionó sobre la importancia de tener una buena comunicación con la pareja y abrir el espacio para que cada uno pueda expresar sus sentimientos, sin sentirse juzgado. Ahora, contó, ella y su esposo hablan abiertamente con amigos que sueñan con ser padres sobre la depresión postparto y les hacen saber que es una condición que también pueden sufrir los hombres.

¿A qué se dedica el esposo de Laura Tobón?

Álvaro Rodríguez Ferrero es un empresario que actualmente se desempeña como presidente de Ventura Group, que se dedica a operaciones portuarias. Además, es uno de los inversionistas de ‘Shark Tank Colombia’ y tiene un pódcast sobre inversiones y economía de bolsillo, en el que ayuda a los oyentes a manejar de buena manera su capital, de acuerdo con su experiencia.