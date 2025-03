Laura Tobón confesó que quedar embarazada de Lucca fue un "milagro de Dios"

La modelo y presentadora Laura Tobón abrió su corazón en una emotiva entrevista con Cristina Estupiñán en Sinceramente Cris. Durante la conversación, habló sobre la belleza interior, sus inseguridades y los momentos más desafiantes de su vida, revelando aspectos íntimos de su crecimiento personal y su conexión espiritual.

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando le preguntaron sobre la última vez que sintió un abrazo de Dios. Sin dudarlo, la bogotana respondió que su hijo Lucca es la manifestación de ese amor divino en su vida. “Lucca es Dios hablándome todos los días, es mi salvador, mi motor, mis ojos. Lo veo y me veo reflejada en él. Es auténtico, gracioso… yo era así y no voy a permitir que se sienta avergonzado de lo que es. Estaré presente para él siempre”, expresó.

Qué le pasó a Laura Tobón en su embarazo

Tobón profundizó en cómo su hijo se convirtió en su salvación en un momento de incertidumbre. Confesó que, aunque tenía una relación estable con su esposo, sentía un vacío emocional que no lograba llenar. “Llegó un momento en el que nada me satisfacía. Mi esposo no me hacía infeliz, pero yo tenía inseguridades, tristezas y me preguntaba qué me faltaba”, explicó.

Para Laura, su embarazo fue un verdadero milagro. Luego de enfrentar dificultades para concebir, finalmente logró quedar embarazada, algo que interpretó como un mensaje divino. “Quedé embarazada por milagro de Dios, fue como si Dios me hablara y me dijera: ‘Este no era tu plan, pero te lo puse para que cambies el chip, para que te ames y entiendas que la vida es mucho más que lo que está por fuera. Es hora de mirar hacia adentro’”, recordó.

Esta transformación fortaleció su fe y su relación con su esposo, con quien ya lleva casi una década entre noviazgo y matrimonio. Ahora, con una nueva perspectiva de la vida, Laura Tobón se siente más plena que nunca y desea compartir su experiencia con otras mujeres. “No me cambio por nadie en este momento, estoy tan agradecida y por eso quiero ayudar a muchas niñas”, concluyó.

