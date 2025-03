"Hijastra" de Aida Victoria rompió el silencio y reveló qué piensa de su hermanito

Sara Tejada publicó tierno video en redes sociales con el que demostró no solo que tiene una estrecha relación con Aida Victoria Merlano, sino que también espera con ansias la llegada de su hermanito . En el clip publicado en TikTok se le observa besando el vientre de la creadora de contenido digital, quien camina por la playa con un conjunto negro y deja al descubierto su pancita.

"No pido nada más", escribió la joven en el clip que ya recoge casi cinco millones de reproducciones, más de 400 mil 'me gusta' y que cuenta con la reconocida canción de Ed. Sheeran 'Photograph'. En la misma grabación se pudo apreciar al ganadero, que no dudó en mostrarle afecto a su pareja mientras posaban para el fotógrafo que se estaba encargando de inmortalizar estos instantes en unas imágenes.

Cabe aclarar que esta no es la primera vez que Sara se pronuncia sobre el tema. Durante el fin de semana del 22 al 24 de marzo que incluyó un día festivo, la joven mostró cómo vivió la revelación de sexo de su hermanito, que cada vez está más cerca de llegar: "Te espero niño de mis ojos".

Quién es la hijastra de Aida Victoria Merlano

Sara es recordada por haber participado en Teen World Colombia 2024 ondeando la bandera del departamento del Cauca. Adicionalmente, ha destacado en redes sociales gracias a su indudable belleza y también la relación que sostiene con la influenciadora, pues ha dejado ver en más de una oportunidad que acepta el romance que inició con Juan Tejada y sostienen un vínculo respetuoso.

Aunque en su Instagram lo mantiene privado, en TikTok es bastante activa, de manera que aborda temas como estilo de vida, lo consentida que la tiene su padre y otros clips en donde su auténtica personalidad se roban todo el protagonismo.

"Ese niño desde el vientre es feliz de que su hermana sea Sara", "Qué niña tan linda", "Qué bella eres", "Aida se merecía un lugar de verdad", "La actitud de Sara habla mucho de su mamá, amor ver a la gente feliz", "Tu madre te hizo tener una madurez inmensa", son algunos de los mensajes que resaltan en la red.