Familia de Zair Guette muestra chats con la esposa del cantante: no creen su versión

En una conversación con Rafael Poveda, la mamá y el hermano de Zair Guette revelaron por primera vez que la relación con la esposa del cantante no es tan buena como parece y el fallecimiento del artista hizo aún más grandes sus problemas.

Pelea entre los familiares de Zair Guette y su esposa

Los dos comentaron que no tenían idea de que el intérprete viajaría, de no ser porque lo puso en sus redes sociales. Para el 14 de marzo descubrieron que había muerto , por lo que empezaron a hacer muchas preguntas a la persona que coordinaba sus presentaciones, es decir, su esposa.

Le preguntaron por el contrato, quién pagó y cómo, pero es entonces cuando la mujer confesó que ella no realizó ningún documento oficial. En las primeras conversaciones durante el minuto 15:03 del podcast, se puede leer que la pareja de Guette le respondió a la hermana del artista:

“Leidy me estoy incomodando, como le dije a tu mamá ayer. Me pidieron no compartir la conversación a nadie (…) no he eliminado el chat hasta que venga el investigador”, escribió y continuó diciendo que se sentía atacada, como si la estuviesen culpando a ella porque no hubo un contrato de por medio.

Adicionalmente, la mujer tuvo un instante de sinceridad en el que le contó: “Tu no me lo estás preguntando, pero yo no duermo porque me la paso pensando en qué momento esa persona me escribió y cómo paso esto, cómo consignó así de rápido. Esa persona ha cambiado la foto de perfil tres veces”.

Evidentemente molesta, la mamá de Zair cuestionó a quién le pueden preguntar entonces por lo sucedido con el músico y continuó hablando de las capturas de las conversaciones “TEN MUCHO CUIDADO CON LA MANERA COMO ME DICES LAS COSAS”, escribió en mayúscula la pareja del fallecido.

Asimismo, pidió respeto y dijo: “si quieres proceder hazlo, yo no tengo ningún inconveniente de salir a mostrar lo que tengo y lo que hablé. Yo no siento en mi corazón culpa alguna de que entregué a Zair. Si a ti no te importa respetar su memoria, a mi sí (…) ¡ustedes saben más que yo!”, finalizó.

Mamá de Zair Guette no le cree a la esposa de su hijo

Rafael Poveda les preguntó a los dos si confían en la mujer y la primera en responder fue la mamá del artista: “Pues… nos hacemos la pregunta de qué pasó, por qué no hay un contrato, si mi hijo tenía que viajar por qué no hay un contrato”, además, reveló que no estaban juntos.

Según la mujer, Zair le comentó que llevaba un tiempo separado de ella, “mi hijo me dijo que ellos no tenían nada, que él solamente estaba con ella por las niñas y porque era la encargada de los contratos, pero que entre los dos no había una relación”.

Por otro lado, su hermano ‘Toñito’ mencionó que está completamente de acuerdo con su mamá, no entiende muchas cosas, especialmente por qué no había contrato. Los dos concluyeron que como familia tienen mucha rabia, pues entre las personas cercanas a su nuera varios están preocupados solo por la herencia y quién se quedará con el dinero de Zair.

Linda Rago asegura que no está pidiendo nada material, pero que una familiar de la mujer le advirtió desde el primer momento: “ni su mamá podría pelear nada de Zair porque aquí la única que tiene derecho es Blanca”, a raíz de esto insiste en que no le interesa el dinero, solo quiere que su hijo descanse en paz.