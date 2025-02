Caso Zair Guette: salen a la luz nuevas hipótesis adicionales al panfleto

La muerte del reconocido cantante de regional mexicano Zair Guette en Ginebra, Valle del Cauca , ha conmocionado a los colombianos, que poco a poco fueron conociendo detalles del crimen como los signos de tortura que encontraron en el cuerpo del artista y el hecho de que a pocos metros del lugar en el que estaba su cadáver, hallaron también a su mánager Teddy Vergara, quien al parecer habría confesado cómo los emboscaron antes de morir.

Recientemente, El Heraldo dio a conocer las hipótesis en las que podrían estar trabajando las autoridades para esclarecer el caso, pues cada vez son más los seres queridos del músico que claman justicia y piden a los organismos competentes dar con el paradero de los responsables.

Amenazas en contra de Zair Guette

La teoría que más ha tomado fuerza desde que se conoció el fatídico suceso señala que el exparticipante de Yo Me Llamo recibió amenazas antes de morir, no obstante, estos señalamientos iban dirigidos a él en su departamento de residencia, Atlántico, y no donde fue dado de baja.

"Me dijo que lo estaban amenazando, pero en Barranquilla, no por allá. Dijo que había hablado con esa gente y lo habían dejado quieto y todo bien", señaló un amigo de Guette a través de su cuenta oficial de Facebook.

Panfletos de 'Los Pepes'

Poco después de su deceso, se viralizó en redes sociales un panfleto emitido por 'Los Pepes', en el que señalaban como "objetivo militar" tanto a Zair como a otras personas, incluido un colega de las escena musical y la hija de un famoso exjugador del Junior.

Según la información difundida, debía cuidarse, dado que corría peligro por ser supuestamente financiado por el grupo criminal denominado 'Los Costeños'.

Presunto lavado de activos

La tercera hipótesis que manejan las autoridades es acerca de una posible vinculación de Guette con el narcotráfico; sin embargo, estos datos no han sido confirmados y el caso se encuentra siendo materia de indagación.

Supuesta cercanía de Zair Guette con narco

De acuerdo con el citado medio, Zair Guette pudo tener relación con Carlos Vega Daza, narco asesinado en febrero de 2024. Este delincuente aparentemente pertenecía al clan Vega Daza, agrupación familiar asociado con actos ilegales desde finales de la década de la década de los 70; por lo que sus enemigos podrían aprovechar su vínculo para hacerle daño.