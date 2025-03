La suma que le pagaron a Zair Guette por su última presentación: se filtró el dato exacto

Zair Guette fue encontrado sin vida en la madrugada del 14 de febrero junto al hombre que inicialmente se declaró como su mánager, pero que eventualmente se descubrió que no lo era. Los dos habrían sido interceptados por delincuentes que los sometieron a actos violentos y los arrojaron en medio de la nada.

Al parecer, estas personas habrían pensado que estaban muertos y por eso los liberaron, sin embargo, no contaban con que Teddy Vergara le iba a alcanzar a contar a su familia lo que había sucedido, sus últimas palabras antes de fallecer tuvieron que ver con esto.

Todavía hay muchas incógnitas acerca de lo que pudo haber pasado realmente, las autoridades continúan investigando el tema y varias personas han salido a hablar sobre el duro momento, una de ellas es precisamente la mamá del exparticipante de Yo Me Llamo.

La mujer, llamada Linda Rago le concedió una entrevista al periodista Sergio García de Impacto News. Allí se confesó acerca de la vida que llevaba su hijo, si estaba de acuerdo o no con algunas de sus actitudes y con la manera en la que manejaba su reconocimiento.

Cuánto le pagaron a Zair Guette en su concierto final

En medio de su conversación, la mujer publicó cuánto dinero le pagaron a Zair Guette por la presentación por la cual viajó a Cali con su equipo de trabajo. Al parecer habría negociado 12 millones de pesos, pero solo recibió seis como parte de un anticipo.

El dinero se lo consignaron a la pareja del intérprete, que era quien manejaba sus negocios y hacía el rol de mánager, se trata de Blanca Salazar con quien mantenía una relación sentimental hasta el final de sus días.

"A ella le hacen llegar los seis millones de pesos desde un corresponsal bancario por lo que le exigen inmediatamente mandar la captura de los tiquetes tanto de Zair como de su acompañante que era Teddy, la hora en que llegaban y que no llegaran al sitio específico acordado, sino que ellos los recogía. ¿Quiénes? No sabemos porque no nos hemos enterado", dijo.

Vale la pena mencionar que una de las mayores incógnitas es quiénes fueron los que hicieron la contratación, ya que les habrían puesto requisitos muy puntuales tanto al cantante como a Teddy Vergara, los cuales continúan levantando las sospechas.

