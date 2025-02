Esta es la mujer que dice ser la viuda de Zair Guette: Pidió respeto por sus hijos

Desde que se confirmó la muerte del cantante de regional mexicano Zair Guette en Ginebra, Valle del Cauca , el pasado 14 de febrero, muchos fanáticos han estado pendientes de su caso. Recientemente, se conoció un comunicado oficial emitido por parte de "la familia del artista" en el que solicitaban respeto por el luto de sus seres más cercanos.

"Con profundo dolor informo el fallecimiento de mi esposo Zair Guette (...) Su partida deja un vacío inmenso en nuestra familia y en todos aquellos que la admiraban por su talento y pasión por la música. En este momento de duelo y conmoción, pedimos respeto y empatía ante la situación", escribió en la imagen que fue posteada a través de TikTok.

Quién es la supuesta viuda de Zair Guette

La autora de este post es una usuaria identificada como Blankizr, quien tiene en el perfil destacado un video en el que Guette aparece cantándole 'We belong together' mientras ella lo abraza con cariño: "AMOR DE LA VIDA MÍA", escribió junto al clip.

A pesar de todas las demostraciones de cariño público, varios usuarios se tomaron las publicaciones para afirmar que ella no es su actual pareja sentimental, sino que ellos ya habrían roto desde hace algún tiempo.

"Ellos ya estaban dejados y su novia es Natalie, pero supongo que esta para lucrarse sacó un comunicado. Increíble hasta donde llega la gente", "quedé seca, yo vi unos videos que él subió de una novia", "ve, pero si Zair en un live de TikTok una vez estaba con la novia comiendo en un restaurante y ella le comentaba", "están con el cuento de que si es la novia o no. Vean, Blanca fue la del principio, lo inspiró a que saliera en yo Me Llamo, ambos salieron adelante", son algunos de los mensajes que se destacan.

La mujer ha compartido también con sus admiradores videos inéditos del difunto artista, demostrando de esta forma el luto que lleva por su partida. En una de sus recientes publicaciones, mostró una cita que tuvieron en un parque de atracciones, lo que conmoción a algunos de sus seguidores.

"Te prometo que esta vez me voy a subir y no me dará miedo", mencionó.