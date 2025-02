Zair Guette había cuestionado si podría ir al cielo: así lo contó amigo cercano

Zair Guette fue encontrado sin vida en la noche del pasado 14 de febrero , el hombre habría sido contratado para una presentación después de la que lo interceptaron junto a su mánager, Teddy Vergara, y los llevaron a un área remota para violentarlos y torturarlos.

Al parecer, los delincuentes pensaban que los dos habían fallecido, pero el empresario sobrevivió durante un poco más de tiempo para contarle a su familia y a las autoridades lo sucedido . A pesar de los esfuerzos por salvarlo, lo cierto es que perdió la vida.

Parece que, aunque había hecho crecer un exitoso proyecto musical y parecía contar con una vida feliz, el joven tenía algunas preguntas sobre la muerte y han salido a la luz varios comentarios o filmaciones en las que habla acerca del tema y tras su deceso, precisamente se ha dado a conocer que había hecho una sorprendente pregunta.

Zair Guette se convirtió a la religión

En redes sociales sus seguidores han rescatado un video de su pastor hablando sobre la forma en la que se conocieron y las palabras con las que decidió que se convertiría a la religión. Esto lo hizo durante una prédica en su iglesia.

Dijo que el 27 de enero uno de sus amigos cumplía años y lo invitó a una discoteca en la que Zair estaba cantando, se bajó de la tarima y se sentó junto al pastor y a su esposa. El hombre explicó que en ese momento le preguntó: “¿pastor, yo podré ir al cielo?”, pues el tema lo atormentaba.

El religioso le preguntó qué era lo que lo tenía intranquilo y le aconsejó decirle a Dios que lo recibiría en su corazón, acto seguido, Guette le dio un beso y le dijo: “pastor, no me lo vas a creer, pero se siente rico”, refiriéndose a su entrega a Dios.

Video de Zair Guette, cantante asesinado

Ahora una filmación ha causado sorpresa entre los que han seguido el caso, ya que para muchos podría ser una “premonición” de los lamentables hechos que terminaron sucediendo, esto, ya que fue grabado hace varios años.

Este fue publicado por Engell Melody, uno de los amigos más cercanos del joven y quien hizo público que estaba siendo amenazado de muerte , por lo que no podía regresar a la ‘Arenosa’, esto lo obligó a contactarse con los delincuentes para mediar la situación.

En el texto con el que acompañó la grabación se puede leer: “yo no me quiero morir, Zair Guette”, además, se escucha al cantante repetir una serie de frases que parece que son una imitación a Diomedes Díaz, pero que han llamado la atención porque fue lo que eventualmente le sucedió.

El exparticipante de Yo Me Llamo decía: “ponte a analizar, yo no me quiero morir”, además, continuó diciendo, “con este calor uno no se puede morir, enterrarlo cuatro metros debajo de la tierra no, yo no me quiero morir”, manifestó.

Por otro lado, dijo: “¿De qué manera me quiero morir? De ninguna. Yo me quisiera morir, si supera para donde voy, si para el infierno o para el cielo” y finalmente la frase más polémica de todas: “Si yo supiera me moriría ahora, pero no sé, si me van a cremar mejor péguenme un tiro primero para asegurarse de si estoy vivo o muerto”.