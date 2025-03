Zair Guette tenía jugosa suma de dinero en su cuenta: se la dejó a su familia con alarmante mensaje

Linda Rago y Toñito estuvieron en el podcast Más Allá del Silencio para pronunciarse sobre la muerte del cantante. Uno de los momentos más llamativos del encuentro tuvo lugar cuando el hermano de Zair Guette informó que había tenido una extraña conversación con el artista días antes de los hecho, en la que él había emitido un mensaje premonitorio, pues le había recordado que tenía una cuenta con todos sus ahorros.

El generosa suma de dinero que le dejó Zair Guette a su familia

"Si Dios no quiera y a mí me llega a pasar algo, tú sabes que tienes una cuenta (...) Ahí está para que no desampares a mis hijas, ni a Blanca ni a mi mami ni a ti", fue el comentario que le hizo el exponente de regional mexicano a su hermano, quien agregó que en ese momento le mostró la cifra en el celular, que ascendía a los 240 millones de pesos colombianos, y hasta desbloqueó la aplicación con su rostro para que pudiera acceder a ella en una situación de emergencia.

Toñito aseguró que el día en el que ocurrió esa reunión familiar, a la que también asistieron amigos de Zair y hasta su acompañante Teddy Vergara, el joven lucía con buen semblante y con un gesto despreocupado. Durante la jornada, de acuerdo con la versión entregada por sus seres queridos, grabaron algunos videos y departieron en familia.

Qué se sabe sobre la muerte de Zair Guette y Teddy Vergara

El 14 de febrero se dio a conocer la muerte de Guette, quien fue hallado sin vida en la vereda Barranco Bajo en Ginebra, Valle del Cauca, con signos de tortura, pues se encontraba atado de manos y pies. Según las primeras versiones, el exparticipante de Yo Me Llamo había ofrecido un show en un lugar cercano y después había sido abordado por delincuentes; sin embargo, no se tiene mucha claridad de los hechos, pues su propia madre ha señalado que las autoridades no han investigado el hecho.

Vergara, quien inicialmente se creía era su mánager, fue encontrado muerto a una corta distancia. Cabe mencionar que él se dedicaba a cargar los cables y a realizar otras labores operativas en los espectáculos. Además, se pudo establecer que poco antes de fallecer había revelado detalles acerca de cómo fueron abordados.

