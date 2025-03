Rick Harrison confesó la sustancia que acabó con su hijo por sobredosis: una duda lo atormenta

Adam tenía tan solo 39 años y una sobredosis fue la causa de su fallecimiento, al parecer llevaba mucho tiempo luchando con sus adicciones y ya ni sus familiares podían ayudarlo, pues había recaído varias veces hasta que perdió la vida a raíz del consumo.

Mira más: La conmovedora reacción de Corey Harrison de 'El Precio de la Historia' por la muerte de su hermano

Rick Harrison dice qué mató a su hijo Adam

En medio del podcast In Depth with Graham Bensinger, el integrante de ‘El precio de la historia’ se abrió sobre varios temas referentes a su hijo y a su fallecimiento a inicios del 2024. Confesó que, a pesar del tiempo, aún lo piensa todos los días y en cada momento.

Publicidad

El hombre consumía heroína, pero Harrison cree que en los momentos previos a su muerte no la consiguió y terminó adquiriendo fentanilo. La dosis de este habría sido culpable por la sobredosis y el posterior fallecimiento del vendedor que también hacía parte del programa.

Adicionalmente recordó que desde que tenía 20 años luchaba con el consumo de sustancias y sin importar las veces que lo llevaron a rehabilitación, siempre le iba muy bien, pero al salir recaía en las adicciones, por lo que nunca pudo recuperarse por completo.

Publicidad

Rick Harrison habla de la duda que lo atormenta por la muerte de su hijo

El empresario dijo en la misma conversación que todos los días se hace la misma pregunta y es si pudo hacer algo para cambiar el destino de su hijo e impedir que falleciera. No hay un solo momento en el que no piense en él. No obstante, también está convencido de que hizo todo bien y como pudo.

“¿Y si hubiese hecho esto?”, cuestionó y conteniendo las lágrimas mencionó que se planteó encerrarlo en la parte de atrás de su camioneta o llevarlo a un lugar donde no pudiera comprar sustancias, “no hay nada peor que perder un hijo”, comentó.

No te pierdas: Murió Adam Harrison, hijo de Rick en 'El Precio de la Historia', a los 39 años: esta es la causa

Publicidad

En algún momento incluso pensó en dejarlo en prisión para que así dejara de consumir por dos meses y saliera limpio, pero cuando recobró la libertad, una vez más retomó su adicción. “¿Jesús, nunca vi la sobredosis venir, me entiendes?”, le explicó.

Actualmente, el hombre sobrevive enfocándose en sus otros hijos y en sus nietos, intenta llamarlos a diario y estar en constante contacto con ellos. Finalmente hizo una invitación a apreciar lo que se tiene, pues nadie sabe por cuánto tiempo lo tendrá.