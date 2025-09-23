Exotic DJ, ex de Marcela Reyes, apareció con curioso post: lo llamaron inapropiado

Mientras continúa la investigación por la muerte de Cristian Camilo Herrera y Bayron Sánchez en México, muchos seguidores de los artistas están concentrados en Colombia en la reacción a sus familiares en las plataformas digitales. El pasado 22 de septiembre, Exotic DJ apareció en su cuenta oficial de Instagram para referirse acera de su proceso de recuperación teniendo en cuenta el accidente que sufrió el 3 de noviembre de 2024 en el Motel Rey de Corazones en la vía que conduce de Jamundí a Cali que lo dejó convaleciente varios meses.

Mira también: Marcela Reyes le mandó advertencia a Exotic DJ tras malentendido: "Yo no soy mentirosa"



"No importa cuántas veces caigamos, siempre regresamos más fuertes, con más luz y con más poder. De la mano de Dios", posteó junto a una galería en la que se le observa de regreso a sus actividades laborales. Sin embargo, esta publicación fue muy criticada por los usuarios de Internet, quienes lo señalaron de ser un poco "inapropiado" teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa la madre de su hijo, Marcela Reyes, y también el círculo más cercano a B- King.

"Bayron cuidó a tu hijo por muchos años y no tienes empatía", "Cuando estuviste en tu proceso, muchos oramos por ti y ahora no tienes respeto por lo que le pasó a otra familia", "Un poco de empatía, no es momento para presumir", "Justamente sacas eso hoy cuando al otro le quitaron la vida. Coherencia, el marketing para otro día", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Publicidad

Mira también: Marcela Reyes desmintió a Exotic DJ. y negó que quiere volver: "La oportunidad la pidió muy tarde"

Sánchez fue reportado como desaparecido el pasado 16 de septiembre junto al DJ Regio Clown y, aunque fueron encontrados sin vida un día después por las autoridades mexicanas, no fue sino hasta el pasado 22 de septiembre que fueron reconocidos por sus familiares. De acuerdo con las primeras versiones de la Fiscalía, a ambos los hallaron con signos de tortura, con las manos atadas y con una firma que los vincularía con el FM.

Publicidad

Por el momento el caso se encuentra en manos de las autoridades internacionales. Mientras tanto, en Colombia sus seres queridos están iniciando con el proceso de repatriación para llevar a cabo las honras fúnebres.

Mira también: Exotic DJ admite que Marcela Reyes sí quería volver con él: "Yo fui claro, le dije que no"