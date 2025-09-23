En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Exotic DJ, ex de Marcela Reyes, apareció con curioso post: lo llamaron inapropiado

Exotic DJ, ex de Marcela Reyes, apareció con curioso post: lo llamaron inapropiado

El pasado 22 de septiembre se confirmó la muerte de B-King y DJ Regio Clown. La expareja de Marcela Reyes, quien resultó lesionado en un intercambio de disparos, apareció en redes y dividió opiniones.

Exotic DJ, expareja de Marcela Reyes, se pronunció en redes y dividió opiniones con su post.
Foto: Instagram @marcelareyes y @exoticdj
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

