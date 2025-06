Marcela Reyes desmintió a Exotic DJ. y negó que quiere volver: "La oportunidad la pidió muy tarde"

Marcela Reyes apareció en las historias de Instagram para reaccionar ante las recientes declaraciones que ofreció Exotic DJ., su expareja sentimental y el padre de su hijo Valentino. El artista había asegurado en un live que, aunque sí tuvieron intenciones de regresar, las cosas no se dieron. Además, dijo que ella lo buscó primero, pero él estaba enfocado en su rehabilitación y, cuando decidió retomar el romance tiempo después, ella lo rechazó.

Mira también: Marcela Reyes recibe regalo de su novio: "Mis días son perfectos desde que tú llegaste"

Marcela Reyes le respondió a Exotic DJ tras afirmar que ella le pidió regresar. Foto: Instagram @marcelareyes

Al respecto, Reyes aclaró el tema, señalando que no considera que él tenga malas intenciones con esa declaración: "No creo que el negro dijera algo que no es cierto. Mi intención no era esa, solo era apoyarlo en una situación difícil porque así soy yo, firme, no solo en las buenas, sino también en las malas", mencionó inicialmente.

Asimismo, recordó que esta época fue bastante compleja debido a que ella se encontraba dividida entre sus compromisos laborales en otras parte del país y la Unidad de Cuidados Intensivos en la que él se hallaba recluido. Cuando todo se calmó, Marcela viajó a Estados Unidos por unos temas laborales y estaba decidida a conocer más personas debido a que había terminado su relación con B King.

Publicidad

Mira también: Marcela Reyes declara que por primera vez en siete años está feliz con sus cirugías

Al regresar, se topó con una propuesta por parte de Exotic: "Dani, tiempito después, me habló para pedirme una oportunidad. Me dijo que quería que le diera una oportunidad, que quería recuperar la familia y yo le contesté, le dije que la prioridad era su salud porque es la verdad, esa es la prioridad, que él se recupere, que pueda estar bien porque estoy segura que lo va a hacer y pues yo ya mi vida la tenía súper hecha", mencionó.

Publicidad

Por último, confesó que su vínculo se transformó hace mucho tiempo, pues pasó de ser un lazo amoroso a ser una relación basada en la confianza y enfocada cien por ciento en el bienestar de su hijo. A pesar de esto, admitió que ahora tienen una comunicación mucho más cercana y que se consideran mutuamente casi que "mejores amigos", pues se han demostrado lealtad incluso cuando tuvieron algunos problemas en el pasado.

Mira también: Fotos: Marcela Reyes afirma que su expareja B King le hacía brujería: "Me tenía tan mal"