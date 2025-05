Fotos: Marcela Reyes afirma que su expareja B King le hacía brujería: "Me tenía tan mal"

La Dj de la guaracha mostró todas las evidencias en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de tres millones de seguidores, del motivo de su separación con B King. Primero dejó claro que todo lo hizo por amor a su hijo y que el pequeño no estaba pasando por un buen momento.

Marcela Reyes habla de B King

“En todas las historias, la mala era yo, pero yo nunca salí a contar la realidad de por qué me separé. No quería volver a terminar una relación como la había terminado cuando la patada en la puerta, y no quería más escándalo de esos”, empezó diciendo.

En este relato ella expresa que quería mostrar una faceta de una persona enfocada en su familia, en el trabajo, por eso, decidió abrir su corazón para contarle a todos sus seguidores este proceso que empezó luego de dejar a tras lo que tenía con B King.

Asimismo, aclaró que cuando inició con él, probó varias cosas y que fue gracias a un grupo de amigas, que logró salir de todo este problema. Y afirmó que actualmente, ella no consume ningún tipo de sustancia.

En esta misma línea, indicó que supuestamente él y su abuela de Cúcuta a le habrían hecho brujería. La evidencia la encontró en el teléfono del hombre y la mostró a todos en un ‘Live’ que hizo en sus redes sociales. En las capturas se evidencia unas velas en el piso y otros detalles más de este hecho.

“Encontré una conversación con su abuela donde me hacía santería. Acá tengo la fecha de celular donde me hacían eso para dominarme, y para todo. Eso me tenía tan mal”, agregó en el video.

Cuando Marcela Reyes tuvo que ausentarse por un tiempo, las personas que estaban pendientes en su casa le comentaron que B King no llegaba en repetidas ocasiones. Además, que se reunía con los amigos a consumir varias sustancias y que desde muy pequeño empezó a hacerlo.

A pesar de estas imágenes, algunos seguidores no dudaron en reaccionar y algunos la criticaron por aparecer llorando en el video que subió relatando todos los hechos. Y le dejaron los siguientes mensajes, como también hubo quienes la apoyaron en ese difícil momento.

“Marcela ha sido siempre buena madre y esposa”, “no vi una prueba contundente”, “estamos consciente de quién eres, una mujer fuerte y guerrera”, “muy triste lo que le pasó”, “cómo las personas pueden amar tanto a alguien y asimismo salir a relucir cosas tan personales”, “víctima de tus propios inventos”, dijeron algunos.