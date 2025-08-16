Andrés Bejar perdió la mitad de su oreja debido a un tumor cancerígeno: qué se sabe de su cirugía

El actor Andrés Bejar enfrenta uno de los momentos más complejos de su vida tras ser diagnosticado con un tumor cancerígeno agresivo que lo llevó a someterse a una delicada cirugía el pasado lunes 11 de agosto. Según el programa La Red, el procedimiento quirúrgico concluyó con la extracción de más de la mitad de su oreja, además de ganglios cercanos.

Inicialmente, se estimaba que la operación duraría entre ocho y diez horas. Sin embargo, sorpresivamente, el procedimiento solo tomó tres. Al día siguiente, el 12 de agosto, Bejar recibió el alta médica y actualmente se encuentra en casa, donde deberá continuar con controles médicos periódicos para monitorear su evolución.



La historia detrás del diagnóstico de Andrés Bejar fue compartida por el mismo actor en una entrevista concedida a La Red el pasado 3 de agosto. Allí relató que todo comenzó con una pequeña protuberancia en la oreja, aparentemente inofensiva, que lo llevó a consultar a un dermatólogo. La especialista ordenó una biopsia para descartar cualquier anomalía, pero el proceso se vio afectado por demoras en el sistema de salud.

Ante la falta de respuesta y la creciente preocupación por su salud, Bejar acudió a un servicio de urgencias. Lamentablemente, en lugar de recibir la atención adecuada, una enfermera optó por reventar el granito, sin realizar un análisis o derivación médica adecuada. Esta intervención inadecuada, sumada a la falta de seguimiento, lo motivó a pagar por su cuenta la biopsia, asumiendo los costos con tal de obtener un diagnóstico claro.

Los resultados fueron contundentes: se trataba de un tumor cancerígeno “muy agresivo”, con alto riesgo de metástasis hacia zonas críticas como los ganglios cercanos, los pulmones y la axila. La gravedad del diagnóstico aceleró la necesidad de intervenir quirúrgicamente.

A pesar del duro golpe emocional y físico que ha significado perder parte de su oreja, Andrés Bejar ha mostrado fortaleza. Ahora se enfoca en su recuperación y en seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas para evitar nuevas complicaciones.

