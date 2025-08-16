Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Se dice de mi
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Andrés Bejar perdió la mitad de su oreja debido a un tumor cancerígeno: qué se sabe de su cirugía

Andrés Bejar perdió la mitad de su oreja debido a un tumor cancerígeno: qué se sabe de su cirugía

El destacado actor Andrés Bejar solicitó ayuda de sus seguidores para visibilizar su caso en redes sociales, pues estaba exigiéndole a su EPS pronta respuesta respecto a su proceso de salud.